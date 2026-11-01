Иван Демерджиев: Вотът е такъв, какъвто бе даден от българските граждани

Показахме, че в България могат да се организират и провеждат демократични избори по начина, по който го правят цивилизованите европейски държави. Това заяви на брифинг с медиите вътрешният министър Иван Демерджиев.

По думите на тези избори не сме станали свидетели на обичайните гледки на опашки и криминални практики, чрез които вотът е можел да изглежда по различен начин.

Министър Демерджиев изрази благодарност към „хилядите полицейски служители“, които не са позволили вотът да бъде опорочен. По думите му е имало сигнали и данни за дейности, чиято цел е била постигането на определен резултат чрез купен вот. Той конкретизира, че активни в тези дейности са били кметове с образувани досъдебни производства.

Превантивните действия на МВР обаче са пресекли тези действия, допълни министърът.

По думите му полицейската работа е направила така че „вотът да е такъв в изборните книжа, какъвто е даден от българските граждани“.

„Българските граждани искаха справедливост и те ще я получат. Няма как те да подкрепят хора, които се опитат да изкривят вота“, каза още шефът на вътрешното ведомство.

Той допълни, че не е имало сериозни произшествия в рамките на изборите. Където е имало данни за практики от миналото – „сериозни данни за порочни практики“, те са били пресечени, допълни Демерджиев.