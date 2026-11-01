„Алфа Рисърч“ при 100% паралелно преброяване: Йотова – Вълчев получават 57,1%

При 100% паралелно преброяване на „Алфа Рисърч“ кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Вълчев получава 57,1% от гласовете. За опонентите им Гюров – Кандев са гласували 39,3% от избирателите.

Данните на агенцията показват разлика от 17,8 процентни пункта между двете кандидатски двойки.

Към 16:00 ч. избирателната активност в страната е 19,33%, съобщи на брифинг говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова във връзка с втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.

Най-високата избирателна активност е в София, в 23-и избирателен район - 29,21%. Най-ниска е в Кърджали - 9,84%. В сравнение с първия тур избирателната активност към 16:00 часа е била 15,95%. Това са близо 3,5 пункта нагоре.

На първи тур избирателната активност към 16:00 ч. в страната беше 16,04%.