Маркет ЛИНКС: Младите избраха Гюров, възрастните – Йотова

Проучването на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“ в деня на балотажа очертава сериозен поколенчески разлом в електоралните нагласи към двамата претенденти за президентския пост. Данните от екзитпола показват, че Андрей Гюров е фаворит сред по-младите гласоподаватели, докато Илияна Йотова си осигурява комфортна преднина благодарение на вота на по-възрастните поколения.

Най-младите избиратели от т.нар. поколение Gen Z се доверяват предимно на Гюров – точно половината от тях са дали гласа си за него. В същата възрастова група Йотова привлича 40 на сто от подкрепата, а останалите 10% са предпочели квадратчето „Не подкрепям никого“. При милениалите (родени между 1980 и средата на 90-те години) се наблюдава пълна паритетност – разликата е едва един процентен пункт в полза на Гюров, който събира 46% срещу 45% за Йотова, като 9 на сто отказват подкрепа и за двамата.

Нагласите се променят коренно при представителите на поколението Gen X. Там Йотова излиза напред с 52 на сто от вота, докато опонентът ѝ привлича 42%, а 6 на сто са избрали протестния вот. Най-изразена е дистанцията при бейбибумърите (родените от края на 40-те до средата на 60-те години), където Йотова печели доверието на 59 процента от гласувалите, докато Гюров изостава с 37%, а делът на неудовлетворените от двамата кандидати е едва 4 на сто.

По отношение на разпределението по пол социолозите отчитат изключително балансиран профил, като Йотова доминира и в двете групи. Тя получава подкрепата на 51% от дамите и на кръгло половината от мъжете (50%). Андрей Гюров постига абсолютно идентичен резултат от 43 на сто както при мъжкия, така е и при женския вот, което оформя преднина от съответно 8 и 7 процентни пункта за неговата съперница, като остатъкът от процентите във всяка група се допълва от опцията „Не подкрепям никого“.

В обобщение резултатите потвърждават правопропорционална зависимост: подкрепата за Андрей Гюров намалява с увеличаването на възрастта на избирателите, докато привържениците на Илияна Йотова стават все по-концентрирани сред по-възрастните слоеве на населението, докато факторът пол не оказва съществено влияние върху крайния избор.