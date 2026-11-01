Паралелното преброяване: Йотова и Вълчев печелят балотажа с над 56% от гласовете

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев печели балотажа на президентските избори, показват данните от паралелното преброяване на социологическите агенции, регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК) за проучвания в изборния ден.

Пет социологически агенции са регистрирани в ЦИК – „Алфа Рисърч“, „Галъп Интернешънъл Болкан“, „Тренд“, „Маркет линкс“ и „Мяра“. Четири от тях вече представиха резултатите от паралелното си преброяване при 100% обработена извадка.

Ето какво показват данните на агенциите:

„Маркет линкс“ (по bTV):

Илияна Йотова – Кирил Вълчев: 56,6%

Андрей Гюров – Георги Кандев: 40,6%

„Мяра“ (по Нова телевизия):

Илияна Йотова – Кирил Вълчев: 58,2%

Андрей Гюров – Георги Кандев: 38,6%

„Тренд“ (по Нова телевизия):

Илияна Йотова – Кирил Вълчев: 58,1%

Андрей Гюров – Георги Кандев: 38,9%

„Алфа Рисърч“ (по БНТ):

Илияна Йотова – Кирил Вълчев: 57,4%

Андрей Гюров – Георги Кандев: 39,6%

Данните на четирите агенции показват сходни резултати от паралелното преброяване, като и четирите отчитат преднина за двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев.