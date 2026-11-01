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Андрей Гюров с първи коментар след загубата

Андрей Гюров с първи коментар след загубата
БТА

Андрей Гюров подчерта, че след края на кампанията обществото трябва да търси обединение, а не разделение

„Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме, колкото и изненадващи да са те на фона на екзитполовете и паралелното преброяване. В крайна сметка така са гласували българските граждани".

Това заяви Андрей Гюров в първия си коментар след изборните резултати. Той започна изказването си с поздрав по повод Деня на народните будители и благодарност към всички български граждани, упражнили правото си на глас – както към тези, които са го подкрепили, така и към избирателите на останалите кандидатски двойки. Гюров благодари на семейството си, на кандидата за вицепрезидент Кандев, на инициативния комитет и на политическите партии, подкрепили кандидатурата им.

По думите му целта на кампанията е била да се предложи истинска гражданска алтернатива, която гледа напред и може да обедини хора с различни политически убеждения.

„За всички, които бяха част от кампанията, които ни подкрепиха и вярваха, че има нов път за България, разбирам, че това води до някакво разочарование. Но аз мисля, че нищо не е било напразно, че най-доброто предстои и че ние създадохме една наистина добра платформа, върху която може да се надгражда“.

Гюров подчерта, че след края на кампанията обществото трябва да търси обединение, а не разделение.

„Достатъчно разделителна беше кампанията, но аз мисля, че за всеки от нас има неща, които ни обединяват много повече от тези, които ни разделят. С оглед на това, което предстои пред нас, е много важно да търсим наистина едно обединение около общите цели“.

Гюров заяви още, че ангажиментът към гражданите няма да приключи с изборите.

„Ние сме готови да покажем, че кампанията свършва, но отговорността не свършва. Ние трябва да търсим отговорност от държавата, защото тя трябва да работи за българските граждани, а не за себе си“.

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев също благодари на стотиците хиляди граждани, участвали в изборите, и на всички, които са видели надежда в кандидатската двойка. Той разказа за срещите си с хора от цялата страна по време на предизборната кампания.

„През този месец и половина, докато обикаляхме България, проведохме безброй срещи. Срещнахме хиляди хора. Видяхме техните надежди, желания и трудностите, в които живеят. Искам да им благодаря. Искам да им кажа, че с тези избори борбата не свършва“.

Той поздрави победителите, но призова гражданите да продължат да следят дали дадените по време на кампанията обещания ще бъдат изпълнени.

„Искам да призова българския народ да бди. Да бди дали всички обещания, които получиха, ще бъдат изпълнени. Да бди върху закона, да бди върху спазването на това, което са им обещали“.

Кандев завърши с думите: „Бог да бди над България и Бог да пази България!“

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