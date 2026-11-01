Радев: Българите избраха бъдещето пред миналото, няма връщане към сглобките

„Днес българите избраха бъдещето пред миналото. Избраха мира, стабилността, нормалността и устойчивата, ясна перспектива".

Това заяви премиерът Румен Радев в първия си коментар след изборните резултати. Той благодари на всички български граждани, които въпреки лошото време са излезли да гласуват, както и на сътрудниците, членовете на партията и младите структури за активността и мобилизацията.

„За изключително кратко време постигнаха невероятен резултат“.

Премиерът отправи поздравления към Илияна Йотова и Вълчев за кампанията им, която определи като достойна и позитивна, въпреки напрежението около тях.

„Познавам госпожа Йотова вече десет години и съм убеден, че ще бъде достоен президент на България в тежките времена, в които ѝ е отредено да носи тази нелека отговорност“.

По думите му страната приключва една трудна изборна година, но резултатите показват, че политическата посока е ясна.

„Няма връщане назад към сглобките и към сенките на миналото от прехода. За нас тези избори потвърждават правилността на курса, който сме поели, и ни насърчават за още по-решителни и активни реформи“.