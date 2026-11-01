Новини
Търси
Подкаст
Политика

Радев: Българите избраха бъдещето пред миналото, няма връщане към сглобките

Радев: Българите избраха бъдещето пред миналото, няма връщане към сглобките
БТА

Премиерът отправи поздравления към Илияна Йотова и Вълчев за кампанията им, която определи като достойна и позитивна, въпреки напрежението около тях

„Днес българите избраха бъдещето пред миналото. Избраха мира, стабилността, нормалността и устойчивата, ясна перспектива".

Това заяви премиерът Румен Радев в първия си коментар след изборните резултати. Той благодари на всички български граждани, които въпреки лошото време са излезли да гласуват, както и на сътрудниците, членовете на партията и младите структури за активността и мобилизацията.

„За изключително кратко време постигнаха невероятен резултат“.

Премиерът отправи поздравления към Илияна Йотова и Вълчев за кампанията им, която определи като достойна и позитивна, въпреки напрежението около тях.

„Познавам госпожа Йотова вече десет години и съм убеден, че ще бъде достоен президент на България в тежките времена, в които ѝ е отредено да носи тази нелека отговорност“.

По думите му страната приключва една трудна изборна година, но резултатите показват, че политическата посока е ясна.

„Няма връщане назад към сглобките и към сенките на миналото от прехода. За нас тези избори потвърждават правилността на курса, който сме поели, и ни насърчават за още по-решителни и активни реформи“.

Още по темата

Витанов: Благодаря на всички, които излязоха да гласуват въпреки "черната кална кампания"

Витанов: Благодаря на всички, които излязоха да гласуват въпреки "черната кална кампания"

Асен Василев: Резултатите от изборите показват, че правителството не се справя - предстоят протести

Асен Василев: Резултатите от изборите показват, че правителството не се справя - предстоят протести

Костадинов: Избирателите на „Възраждане“ определиха крайния резултат от изборите

Костадинов: Избирателите на „Възраждане“ определиха крайния резултат от изборите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Защо българите масово останаха далеч от урните? Анализ на резултатите от балотажа

Защо българите масово останаха далеч от урните? Анализ на резултатите от балотажа

Йотова с първи коментар след изборите: Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим

Йотова с първи коментар след изборите: Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим

"Надежда всяка тука оставете": Творци реагират с разочарование на победата на Йотова

"Надежда всяка тука оставете": Творци реагират с разочарование на победата на Йотова

Крум Зарков: Тази вечер България пише още една страница от своята история

Крум Зарков: Тази вечер България пише още една страница от своята история

Маркет ЛИНКС: Младите избраха Гюров, възрастните – Йотова

Маркет ЛИНКС: Младите избраха Гюров, възрастните – Йотова

Водещи

При сравнително ниска активност протече изборният ден в Турция

При сравнително ниска активност протече изборният ден в Турция

  • Преди 10 минути
Защо българите масово останаха далеч от урните? Анализ на резултатите от балотажа

Защо българите масово останаха далеч от урните? Анализ на резултатите от балотажа

  • Преди 13 минути
Йотова с първи коментар след изборите: Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим

Йотова с първи коментар след изборите: Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим

Братята Николови поведоха Лубе към победа над Кунео

Братята Николови поведоха Лубе към победа над Кунео

  • Преди 18 минути
"Надежда всяка тука оставете": Творци реагират с разочарование на победата на Йотова

"Надежда всяка тука оставете": Творци реагират с разочарование на победата на Йотова

  • Преди 20 минути
Радев: Българите избраха бъдещето пред миналото, няма връщане към сглобките

Радев: Българите избраха бъдещето пред миналото, няма връщане към сглобките

Крум Зарков: Тази вечер България пише още една страница от своята история

Крум Зарков: Тази вечер България пише още една страница от своята история

Маркет ЛИНКС: Младите избраха Гюров, възрастните – Йотова

Маркет ЛИНКС: Младите избраха Гюров, възрастните – Йотова

  • Преди 33 минути
Георги Господинов след балотажа: Сънят на обществата ражда диктатури

Георги Господинов след балотажа: Сънят на обществата ражда диктатури

  • Преди 35 минути
МВР: 10 човека са в ареста за купуване на вот, един глас е вървял между 40 и 60 евро

МВР: 10 човека са в ареста за купуване на вот, един глас е вървял между 40 и 60 евро

  • Преди 41 минути
Кристиян Шкварек: Българите не гласуваха, защото кандидатите не говориха за реалните проблеми

Кристиян Шкварек: Българите не гласуваха, защото кандидатите не говориха за реалните проблеми

  • Преди 42 минути
ФК Париж пречупи Монако, Лион притисна лидера ПСЖ

ФК Париж пречупи Монако, Лион притисна лидера ПСЖ

  • Преди 47 минути
При 100% паралелно преброяване на „Мяра“: Илияна Йотова печели с 58.2%

При 100% паралелно преброяване на „Мяра“: Илияна Йотова печели с 58.2%

Румен Радев: Йотова ще бъде един достоен президент

Румен Радев: Йотова ще бъде един достоен президент

  • Преди 59 минути
„Алфа Рисърч“ при 100% паралелно преброяване: Йотова – Вълчев получават 57,1%

„Алфа Рисърч“ при 100% паралелно преброяване: Йотова – Вълчев получават 57,1%

  • Преди 60 минути