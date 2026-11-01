Марин Льо Пен осъди действията на полицията пред Конституционния съд в Полша

Кандидатката за предстоящите президентски избори във Франция и бивш лидер на партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен изрази сериозна тревога от ескалиращата политическа криза в Полша. Тя осъди полицейските действия по време на демонстрациите пред Конституционния съд във Варшава, предава агенция Франс прес.

В профила си в социалната мрежа „Екс“ френският политик подчерта, че върховенството на закона е несъвместимо с усещането за незачитане на собствените му правила. По думите ѝ зачестилите прояви на насилие в границите на Европейския съюз вече будят сериозни притеснения.

АФП припомня, че нейната формация традиционно поддържа близки отношения с полския президент националист Карол Навроцки, избран през 2025 г. В момента той е в открит конфликт с проевропейския министър-председател Доналд Туск относно назначенията на магистрати във висшия съдебен орган.

Според Льо Пен спорната подмяна на ръководството на институцията и действията на полицията по време на протестите „изглеждат като насилствено превземане на една конституционна институция“.

Напрежението във Варшава ескалира рязко миналия петък — година след провеждането на парламентарните избори в страната. До кризата се стигна, след като полицейски сили блокираха достъпа до Конституционния съд, а правосъдният министър и главен прокурор инициира процедура за отнемане на имунитета на неговия председател. Междувременно друг магистрат, излъчен от парламентарното мнозинство, пое временното управление на съда. На този фон Европейската комисия подкрепи позицията на премиера Доналд Туск и призова държавния глава Карол Навроцки да подпише назначенията на избраните от парламента съдии с цел разрешаване на институционалния спор.