Политическа криза в Полша: Полиция обгради Конституционния съд, президентът прекъсна визита

Сериозна политическа криза разтърси Полша, след като полиция обгради сградата на Конституционния съд във Варшава, а неговият председател Богдан Швенчковски и заместникът му Бартломей Сохански бяха временно отстранени от длъжност.

Според международните агенции решението е обявено на 30 октомври от съдия Анна Корвин-Пьотровска, която пое временно ръководството на институцията.

Полският министър на правосъдието Валдемар Журек поиска сваляне на имунитета на двамата магистрати, за да може срещу тях да бъде започнато наказателно преследване за предполагаемо възпрепятстване на работата на съда.

Решението предизвика протести на представители и привърженици на опозиционната партия "Право и справедливост", които го определиха като опит за преврат срещу съдебната институция.

Пред сградата бяха разположени специализирани полицейски части. При напрежението между демонстрантите и органите на реда трима души бяха задържани.

Полският президент Карол Навроцки прекъсна пътуването си до Сенегал и нареди самолетът му да се върне във Варшава.

"В такъв момент президентът трябва да бъде в Полша. Прекъсвам полета си до Сенегал. Връщам се", написа той в социалната мрежа X.

Премиерът Доналд Туск защити предприетите действия, като ги определи като част от усилията за възстановяване на върховенството на закона.

"Възстановяването на върховенството на закона е наш дълг. След години на беззаконие на "Право и справедливост" това е труден, понякога болезнен процес, който изисква решителни действия", заяви Туск.

Конфликтът около Конституционния съд продължава от 2015 г., когато управляващата тогава партия "Право и справедливост" предприе спорни назначения на съдии. Впоследствие европейски съдебни институции поставиха под въпрос независимостта на съда и законността на част от назначенията.

Правителството на Туск настоява за промени в съдебната система, докато президентът Навроцки и опозицията оспорват законността на предприетите мерки.

Кризата се развива на фона на продължаващото политическо противопоставяне в Полша и предстоящите парламентарни избори през 2027 г.