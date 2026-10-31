Хелоуин 2026: Откъде идва празникът и къде да се забавляваме на 31 октомври

Тикви с издълбани лица, страшни костюми, любими приказни герои и много лакомства - на 31 октомври светът отбелязва Хелоуин, а празникът от години намира своето място и в България. Въпреки противоречивите мнения за произхода и значението му, за много деца този ден е възможност да развихрят въображението си, да се преобразят в любим герой и да споделят забавни моменти с приятели.

Корените на Хелоуин се свързват с древния келтски празник Самайн, който отбелязвал края на сезона на реколтата и началото на зимата. Според традиционните вярвания в нощта между 31 октомври и 1 ноември границата между света на живите и мъртвите ставала по-тънка. Хората палели огньове и използвали маскировки като част от обредите си.

С течение на вековете тези обичаи се преплитат с християнски традиции, свързани с Деня на Вси светии. Оттам идва и английското название Halloween, произлизащо от All Hallows' Eve - вечерта преди празника на Вси светии.

Познатият днес Хелоуин се оформя постепенно, особено в Северна Америка, където се разпространяват обичаите с костюми, украси и обикаляне по домовете за сладкиши. "Пакост или лакомство“ се превръща в една от най-разпознаваемите традиции на празника.

В България обаче Хелоуин продължава да предизвиква различни реакции. За едни той е чужда традиция, която няма място сред българските празници. Други го приемат като още един повод за забавление, творчество и събиране с приятели. В разговорите за Хелоуин често се споменава и Денят на народните будители, който България отбелязва на 1 ноември.

Независимо от различните позиции, за децата Хелоуин може да бъде преди всичко празник на въображението. Не е задължително костюмът да бъде страшен - едно дете може да избере да бъде супергерой, принцеса, любим анимационен персонаж или герой, измислен от самото него. Подготовката на маски, украси и костюми също дава възможност за творчество и споделено време със семейството.

Обикалянето за лакомства, тематичните игри и срещите с приятели превръщат празника в социално преживяване. Важно е най-малките да бъдат придружавани от възрастни и да посещават само места, на които участието в празничната традиция е предварително уговорено.

В София на 31 октомври са обявени редица събития както за семейства с деца, така и за възрастни, които искат да отбележат вечерта с музика, костюми и тематични представления.

За най-малките West Mall организира безплатно Хелоуин приключение с Биби и Мими от "Маргаритка“. Събитието започва в 11:00 часа на партерното ниво на търговския център. Програмата включва тематично шоу, музика, игри, творчески занимания и забавления, свързани с традицията "Пакост или лакомство“.

Друго предложение за семейства е Magic Halloween 2026 в лунапарк "Боби и Кели“ в квартал "Младост 3“. Празничната програма започва в 10:00 часа и обещава игри, танци, атракциони и изненади за деца, облечени като вещици, вампири, супергерои и приказни създания. Обявената цена за детски билет е 25 евро.

За почитателите на по-мащабните вечерни събития последният етаж на Националния дворец на културата ще бъде домакин на Infected Halloween 2026. Началото е в 20:00 часа, като организаторите предвиждат 12-часова музикална програма с 18 артисти в три зали. Музикалните стилове ще варират от хип-хоп, рап и трап до хаус и техно. Обявените билети започват от 15 евро.

Сред вечерните предложения е и Halloween Paranoia 3 в "Чистилището“, където е обявено тематично парти на 31 октомври с различни музикални сцени.

За хората, които предпочитат сценично представление пред клубно парти, "Театро отсам канала“ организира Creepy Halloween Cabaret. Вратите отварят в 20:00 часа, а шоуто започва в 21:00 часа. Програмата включва драг и бурлеск изпълнения, песни на живо, танци и конкурс за костюми. Билетите са с обявени цени от 25 евро, като част от по-евтините категории вече са изчерпани.

Така столицата предлага различни начини за отбелязване на празника - от семейни занимания и детски маскаради до концерти и вечерни партита.

Хелоуин не е традиционен български празник и отношението към него остава въпрос на личен избор. За едни 31 октомври е обикновен ден, за други - повод да облекат необичаен костюм, да се срещнат с приятели и да се забавляват. А за много деца това е възможност поне за една вечер да се превърнат в героите, за които мечтаят.