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Ким Кардашиян се преобрази в дъщеря си за Хелоуин

Ким Кардашиян се преобрази в дъщеря си за Хелоуин
Стопкадър

Синя коса и готическа визия в образа на 13-годишната Норт Уест

За тазгодишния Хелоуин Ким Кардашиян се превъплъти в дъщеря си Норт Уест. Тя пресъздаде стила на 13-годишното момиче с електриковосиня коса, дълги нокти и характерната за тийнейджърката готическа визия.

Освен облеклото Кардашиян възприе и типичния за дъщеря си начин на позиране, като скри част от лицето си с ръце. За да завърши визията, тя използва фалшиви пиърсинги и ефектни акрилни нокти. Кадрите бяха публикувани в Instagram под надписа „Хелоуин 2026“.

Ким Кардашиян традиционно привлича вниманието с костюмите си за Хелоуин. През годините тя е избирала различни визии, сред които превъплъщенията ѝ в певицата Шер и в Мистик от поредицата „Х-Мен“.

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