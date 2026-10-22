Ким Кардашиян се преобрази в дъщеря си за Хелоуин

За тазгодишния Хелоуин Ким Кардашиян се превъплъти в дъщеря си Норт Уест. Тя пресъздаде стила на 13-годишното момиче с електриковосиня коса, дълги нокти и характерната за тийнейджърката готическа визия.

Освен облеклото Кардашиян възприе и типичния за дъщеря си начин на позиране, като скри част от лицето си с ръце. За да завърши визията, тя използва фалшиви пиърсинги и ефектни акрилни нокти. Кадрите бяха публикувани в Instagram под надписа „Хелоуин 2026“.

Ким Кардашиян традиционно привлича вниманието с костюмите си за Хелоуин. През годините тя е избирала различни визии, сред които превъплъщенията ѝ в певицата Шер и в Мистик от поредицата „Х-Мен“.