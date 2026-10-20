Никола Цолов забелязан с нова дама след раздялата с Крисия

Българският автомобилен състезател Никола Цолов е бил забелязан в компанията на млада жена по време на концерт в София. Според "България Днес" двамата са демонстрирали близост, като са били заснети да се прегръщат и целуват.

По информация на Dir.bg жената се казва Цветелина, на 27 години, и се занимава професионално с мода. В социалните мрежи тя се представя като модел на свободна практика, работила с различни модни марки, сред които Jean Paul Gaultier.

Цветелина е учила мода в Нов български университет, а в професионалните среди използва името Лина.

Публикациите идват няколко месеца след раздялата на Цолов с певицата Крисия. Двамата направиха връзката си публична през ноември 2025 година, но през август 2026 година стана ясно, че отношенията им са приключили.

В началото на септември Крисия потвърди раздялата, като обясни, че причината е свързана с натоварените професионални ангажименти и на двамата, а не с липсата на чувства.