Основният съперник на Никола Цолов вече е във Формула 1

Отборът на „Хаас" официално обяви привличането на Рафаел Камара, който ще партнира на Оливър Беарман през следващия сезон във Формула 1. Камара е лидер в генералното класиране на Формула 2, където негов основен конкурент в битката за титлата е Никола Цолов. Разликата между двамата преди последните два кръга за сезона е само 7 точки.

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През 2024 година бразилецът спечели Формула Регионал Европа, а през 2025 триумфира и във Формула 3, където победи Цолов. В състава на „Хаас" той заменя французина Естебан Окон, с когото отбора обяви, че се разделя в края на септември. За момента Камара е единственият новобранец, който има сигурно място на стартовата решетка във Формула 1 за 2027 година

„Много съм щастлив, че се присъединяват към тима на „Хаас" във Формула 2", каза Камара. „Това е важна стъпка в моята кариера и искам да благодаря на собственика Джин Хаас и директора Аяо Комацу за доверието, което ми оказаха. Много съм благодарен и на скудерията и академията на Ферари за подкрепата и всичко, което направиха за моето развитие през годините, както и на семейството ми, което винаги бе до мен в този период", добави той.