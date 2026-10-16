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Основният съперник на Никола Цолов вече е във Формула 1

Основният съперник на Никола Цолов вече е във Формула 1

Рафаел Камара засега е единственият новобранец, който има сигурно място във Ф1 за 2027 година

Отборът на „Хаас" официално обяви привличането на Рафаел Камара, който ще партнира на Оливър Беарман през следващия сезон във Формула 1. Камара е лидер в генералното класиране на Формула 2, където негов основен конкурент в битката за титлата е Никола Цолов. Разликата между двамата преди последните два кръга за сезона е само 7 точки.

Цолов вярва в обрата: Има светлина в края на тунела

През 2024 година бразилецът спечели Формула Регионал Европа, а през 2025 триумфира и във Формула 3, където победи Цолов. В състава на „Хаас" той заменя французина Естебан Окон, с когото отбора обяви, че се разделя в края на септември. За момента Камара е единственият новобранец, който има сигурно място на стартовата решетка във Формула 1 за 2027 година 

„Много съм щастлив, че се присъединяват към тима на „Хаас" във Формула 2", каза Камара. „Това е важна стъпка в моята кариера и искам да благодаря на собственика Джин Хаас и директора Аяо Комацу за доверието, което ми оказаха. Много съм благодарен и на скудерията и академията на Ферари за подкрепата и всичко, което направиха за моето развитие през годините, както и на семейството ми, което винаги бе до мен в този период", добави той.

 

 

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