Цолов вярва в обрата: Има светлина в края на тунела

Никола Цолов остава уверен, че може да си върне лидерската позиция и да спечели шампионската титла във Формула 2. Два кръга преди края на сезона 19-годишният пилот на Кампос Рейсинг заема второто място в класирането.

Българинът беше начело през голяма част от кампанията, след като постигна три последователни победи в средата на сезона и натрупа общо шест успеха. След 12-ия кръг обаче Рафаел Камара от Инвикта Рейсинг го измести от върха.

Цолов има 200 точки и изостава само със седем от бразилеца. Трети със 189 точки е Алекс Дън от Родин Моторспорт. Финалните два кръга ще се проведат в Катар и Обединените арабски емирства в края на ноември и началото на декември.

Въпреки трудните последни състезателни уикенди българският пилот няма намерение да променя подхода си.

„Ще се фокусирам върху себе си и върху това да се върна след няколко трудни уикенда, в които допуснах грешки. Имаше трудни моменти, от които успях да науча много, така че това е нещо позитивно, което мога да извлека и да приложа сега“, заяви Цолов пред официалния сайт на Формула 2.

Той подчерта, че най-важната задача е да преодолее колебанията и отново да намери формата, която му позволи да натрупа сериозен аванс по-рано през сезона.

„Имах много възходи и падения, както всички останали. Най-важното е да успееш отново да стъпиш на краката си, а аз ще се фокусирам точно върху това“, добави българинът.

Според Цолов силните резултати в средата на кампанията са му помогнали да остане близо до лидера дори след допуснатите грешки.

„Сега не е време да се отпускаме. Стремим се да се върнем към това, което правехме в средата на годината. За съжаление вече загубихме предимството, което имахме пред всички, но сме го постигали преди и съм сигурен, че можем да го направим отново“, каза пилотът на Кампос.

Цолов посочи запазването на спокойствие като един от ключовите фактори преди решителните стартове. Той припомни, че и по-рано през сезона е успял да преодолее трудни периоди и да се върне в битката за първото място.

„Не можеш да имаш само добри дни. Процесът включва да допускаш грешки в лошите дни, да ги приемаш, да извличаш максимума от тях и да се връщаш на работа. Имахме лоши уикенди като тези в Канада и Маями, но след това успяхме да преодолеем изоставането. За мен винаги има светлина в края на тунела и мисля, че тя трябва да се види скоро“, завърши Никола Цолов.