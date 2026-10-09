Новини
Търси
Подкаст
Спорт

PitLane24: Ред Бул дава дебют на Цолов във Формула 1 още този сезон

PitLane24: Ред Бул дава дебют на Цолов във Формула 1 още този сезон
БТА

Българинът може да получи шанс в първата свободна тренировка в Мексико на 30 октомври

Никола Цолов може да направи първото си участие в официален уикенд от Формула 1 още преди края на октомври. Според информация на PitLane24, Българския лъв е възможно да получи шанс в първата свободна тренировка в Мексико на 30 октомври. Това може да се окаже и важен тест за бъдещето му в програмата на Ред Бул.

Никола Цолов: Вярвам, че един ден ще карам във Формула 1

Цолов вече направи сериозна крачка към голямата сцена. В края на август той измина около 700 километра с болид на Racing Bulls по време на теста в Имола. Пилотът на „Кампос Рейсинг" показа добра адаптация към автомобила, работата с гумите и процедурите на екипа, отчитат в света на бързите скорости. Шефът на отбора Алън Перман също оцени високо представянето му, като отбеляза бързината, с която българинът се е адаптирал, както и самообладанието му зад волана.

Автомобилът, който Цолов кара в Италия, е от предишното техническо поколение. Правилата за 2026 г. доведоха до сериозни промени в аеродинамиката, задвижващите системи и управлението на енергията. Именно затова участие в официална тренировка би дало на Ред Бул много по-ясна представа за готовността на Цолов за съвременната Формула 1. 

Според непотвърдена информация на PitLane24 „биковете" искат да видят Цолов в настоящия автомобил, преди да вземат окончателни решения относно бъдещето на Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад. PitLane24 пише още, че Цолов вече прекарва време в симулатора в Милтън Кийнс. Идеята е той да изучава не само самите писти, но и начина, по който протича един състезателен уикенд във Формула 1.

Според информацията българинът може да бъде с екипа още в Остин. Това би му позволило да наблюдава работата на инженерите и организацията на състезателния уикенд, преди евентуално да седне зад волана.

Още по темата

Официално: Цолов има две състезания, за да се пребори за титлата във Формула 2

Официално: Цолов има две състезания, за да се пребори за титлата във Формула 2

Съперникът на Никола Цолов си осигури място във Формула 1

Съперникът на Никола Цолов си осигури място във Формула 1

Мирчев: Докато Никола Цолов върви към F1, затвориха единствената добра картинг писта в София

Мирчев: Докато Никола Цолов върви към F1, затвориха единствената добра картинг писта в София

Ред Бул ще реши бъдещето на Никола Цолов след няколко месеца

Ред Бул ще реши бъдещето на Никола Цолов след няколко месеца

Никола Цолов е в плановете на Racing Bulls за Формула 1 през 2027 година

Никола Цолов е в плановете на Racing Bulls за Формула 1 през 2027 година

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

Водещи

НОИ към българските пенсионери в страни извън ЕС: Подайте декларация до 31 декември

НОИ към българските пенсионери в страни извън ЕС: Подайте декларация до 31 декември

  • Току-що
Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

  • Преди 3 минути
Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

  • Преди 14 минути
Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 19 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 35 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 37 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 45 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 47 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 57 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 1 час
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки