PitLane24: Ред Бул дава дебют на Цолов във Формула 1 още този сезон

Никола Цолов може да направи първото си участие в официален уикенд от Формула 1 още преди края на октомври. Според информация на PitLane24, Българския лъв е възможно да получи шанс в първата свободна тренировка в Мексико на 30 октомври. Това може да се окаже и важен тест за бъдещето му в програмата на Ред Бул.

Никола Цолов: Вярвам, че един ден ще карам във Формула 1

Цолов вече направи сериозна крачка към голямата сцена. В края на август той измина около 700 километра с болид на Racing Bulls по време на теста в Имола. Пилотът на „Кампос Рейсинг" показа добра адаптация към автомобила, работата с гумите и процедурите на екипа, отчитат в света на бързите скорости. Шефът на отбора Алън Перман също оцени високо представянето му, като отбеляза бързината, с която българинът се е адаптирал, както и самообладанието му зад волана.

Автомобилът, който Цолов кара в Италия, е от предишното техническо поколение. Правилата за 2026 г. доведоха до сериозни промени в аеродинамиката, задвижващите системи и управлението на енергията. Именно затова участие в официална тренировка би дало на Ред Бул много по-ясна представа за готовността на Цолов за съвременната Формула 1.

Според непотвърдена информация на PitLane24 „биковете" искат да видят Цолов в настоящия автомобил, преди да вземат окончателни решения относно бъдещето на Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад. PitLane24 пише още, че Цолов вече прекарва време в симулатора в Милтън Кийнс. Идеята е той да изучава не само самите писти, но и начина, по който протича един състезателен уикенд във Формула 1.

Според информацията българинът може да бъде с екипа още в Остин. Това би му позволило да наблюдава работата на инженерите и организацията на състезателния уикенд, преди евентуално да седне зад волана.