Българският соколар Пламен Паскалев е един от малцината ентусиасти у нас, които продължават да практикуват древното изкуство на обучението на хищни птици. Той започва да усвоява техниките през 90-те години на миналия век, когато традицията вече е почти напълно забравена в България, разказва bTV.

Соколарството има дълбоки исторически корени по българските земи. Ловът с обучени хищни птици е бил познат още на траките, а през Средновековието се превръща в привилегия на владетелите и висшата аристокрация.

Специални служители, известни като геракари, се занимавали със събирането и обучението на соколи за царския лов. През XX век тази традиция постепенно изчезва.

Днес България е сред малкото европейски държави, в които ловът с обучени хищни птици е забранен. Въпреки това любители продължават да отглеждат и обучават соколи и ястреби, използвайки изкуствени примамки.

"Най-голямата страст е да наблюдавам полетите. Много е красиво. Даже с годините предпочитам птицата да не хване нищо. Просто искам да изгледам гонката, да изгледам преследването", споделя Паскалев пред bTV.

Негов верен спътник е женският голям ястреб Сирма, кръстен на легендарната хайдутка Сирма войвода.

"Има проклет характер. Има един филм "Укротяване на опърничавата". Ястребите са много опърничави животни. Много нервни животни", разказва соколарят.

Сирма принадлежи към вида Astur gentilis, познат у нас като голям ястреб или кокошкар. Птицата се отличава с изключителна маневреност и способност да преследва плячката си между дървета и храсти.

"Той може от хоризонтален полет да премине във вертикален. Това му е силата. Той е птица на издебването и бързия спринт", обяснява Паскалев.

Според него най-важното при обучението на хищните птици е изграждането на доверие. За разлика от други животни, те не реагират добре на наказания и принуда.

"При хищните птици ние не можем да използваме принуда под никаква форма. Наказание – това е абсурд. Тоест ние ще изгубим всякакво доверие с птицата, ако използваме някакъв вид наказание", подчертава той.

Обучението се основава на поощрения, като птицата получава храна, когато изпълни определено действие.

Най-трудният етап е първоначалното изграждане на доверие, когато соколарят прекарва часове в присъствието на птицата, докато тя свикне с него.

"Най-трудното упражнение за птицата е да прескочи от нейната стойка на вашата ръка. Когато тя направи този скок, увеличаваме дистанцията", обяснява Паскалев.

Първоначално упражненията се провеждат в затворено помещение, където външните дразнители са ограничени. Едва след това обучението продължава на открито.

По думите му старите соколари използвали затъмнени стаи със запалена свещ, за да могат птиците да се концентрират по-лесно.

За Пламен Паскалев соколарството не е просто занимание, а начин да съхрани връзката между човека и дивата природа и да запази една почти изчезнала традиция от българското минало.