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Парламентът забрани отглеждането на животни заради ценните им кожи

Парламентът забрани отглеждането на животни заради ценните им кожи
Снимка: БТА

Законопроектът е одобрен единодушно

Парламентът прие на второ четене законопроект за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с който се забранява отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като са предвидени санкции при нарушение. Законопроектът е внесен от народни представители от всички парламентарни групи и беше одобрен единодушно, без дебати.

С измененията се въвежда забрана на дейността на обектите, в които ce развъждат и умъртвяват животни само заради техните кожи, включително норки, лисици, чинчили, енотовидни кучета и др. като не се засягат кожите, получавани като вторичен продукт от животни, отглеждани за храна, нито тези от законен лов.

Предвижда се от забраната за изхранването на животни с кухненски отпадъци да отпадне изключението, предвидено за животни, отглеждани във ферми, се посочва в мотивите на законопроекта. Целта на законопроекта е хуманно отношение към животните, опазването на околната среда и защита здравето на хората, както и привеждане на българското законодателство в унисон с най-добрите практики на държавите членки в ЕС.

Промените предвиждат легална дефиниция на понятието „ценни кожи“, съгласно която това са „кожи от животни, които се отглеждат или развъждат с цел производство на кожи“. Предлага се и промяна в Закона за защита на животните, която да квалифицира отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на кожи като жестокост към животните. 

Лице, което отглежда, развъжда или умъртвява животни с цел добив на ценни кожи, се наказва с глоба от 800 до 1500 евро, а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 6000 евро. При нарушения, свързани с идентификацията, регистрацията, отглеждането или придвижването на животни в нарушение на ветеринарномедицинските изисквания, извършени от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 500 до 1500 евро. При отглеждане, развъждане или умъртвяване на животни с цел добив на ценни кожи се предвижда санкция от 2500 до 4500 евро, а при повторно нарушение - от 4500 до 10 000 евро.

Това е краят на един дълъг процес. Вече според българската статистика няма работещи производства, които да произвеждат кожи, каза Антон Кутев от „Прогресивна България". Целта е да има законодателно решение и да предотврати евентуалната миграция от други държави, посочи той. Едно от важните неща е производства, които сега се намират в други европейски държави, да не идват към България, допълни още Кутев.

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