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Цените на петрола се насочват към втори пореден седмичен спад на фона на напрежението около Иран

Цените на петрола се насочват към втори пореден седмичен спад на фона на напрежението около Иран
Снимка: AP/БТА

Фючърсите на Брент и американския лек суров петрол поевтиняват, въпреки рисковете за доставките през Ормузкия проток и атаките срещу петролна инфраструктура в Близкия изток

Цените на петрола останаха почти без промяна в петъчната азиатска търговия, но се насочват към втори пореден седмичен спад. По-ниската вероятност за възобновяване на широкомащабните военни действия в Иран ограничи опасенията за прекъсване на доставките от Близкия изток, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще продължи морската блокада срещу иранските пристанища, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1 цент до 95,41 долара за барел, докато американският лек суров петрол загуби 20 цента, или 0,25%, до 88,52 долара за барел.

Надеждите за дипломатическо решение на конфликта в Иран отслабнаха след атаките срещу саудитска инфраструктура, извършени от подкрепяните от Техеран йеменски хути, както и след отделни нападения срещу танкери, превозващи суров петрол от Персийския залив.

Въпреки колебанията на пазара на фона на продължаващия вече девети месец конфликт, Брент се очаква да поевтинее с 2,4% през тази седмица. Това следва спад от 16% през предходната седмица. За американския лек суров петрол прогнозираното седмично понижение е 2,5%.

Натиск върху цените оказаха и изявленията на Доналд Тръмп в социалните мрежи, че САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран за прекратяване на войната. Американският президент същевременно потвърди намерението си да запази блокадата и търговските и икономическите санкции срещу Техеран.

Въпреки поевтиняването на петрола, рисковете за доставките през Ормузкия проток остават значителни. Водният път е ключов за износа на суров петрол от водещите производители в Близкия изток.

Иранската армия съобщи, че четири петролни танкера са били засегнати от експлозии в протока, след като екипажите им са пренебрегнали отправени предупреждения. Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди информацията от независим източник.

Междувременно йеменските хути заявиха, че са атакували помпена станция от саудитския петролопровод "Изток-Запад", петролен обект в град Янбу на Червено море и сграда на петролната компания "Арамко" в столицата Рияд.

Допълнителен фактор за понижението на цените е увеличението на запасите от суров петрол и горива в САЩ през миналата седмица. То се дължи на по-слабото търсене на рафинирани продукти и на по-високия внос на петрол.

По данни на американското Управление за енергийна информация (EIA) запасите от суров петрол в страната са нараснали с 4,7 милиона барела до 414,4 милиона барела.

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