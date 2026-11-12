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Икономика

Асен Василев: „Булгаргаз“ иска ново поскъпване на газа с 14%

Асен Василев: „Булгаргаз“ иска ново поскъпване на газа с 14%
БТА

Прогнозата за 4% инфлация догодина е научна фантастика, каза още председателят на "Продължаваме промяната"

Общественият доставчик „Булгаргаз“ е внесъл искане за ново поскъпване на природния газ с 14% от декември, което идва непосредствено след скока от 32,5% за ноември. За това предупреди председателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев, прогнозирайки тежък верижен ефект върху цялата икономика и домакинствата.

За съжаление, това няма да бъде и последното увеличение, което „Булгаргаз“ ще поиска, защото цената все още е по-ниска от цената на международните борси. Това означава, че натискът върху бизнеса, върху цената на парното в София, върху оранжериите, а оттам и по цялата хранителна верига ще бъде изключително голям; и това, което правителството е написало в макрорамката на бюджета за 4% инфлация догодина, е научна фантастика“, коментира Асен Василев.

Лидерът на ПП отправи критики към управляващите заради липсата на адекватни защитни мерки във финансовата рамка на държавата и отсъствието на какъвто и да било антикризисен план.

„Това означава, че инфлацията ще стане изключително голяма и оттам хората ще обеднеят още повече, защото предвиденото увеличение на доходите е в рамките на 5% и то не за всички“, подчерта още той.

В изявлението си Василев засегна и темата за регулациите около домашната ракия, като заяви, че не е работа на държавата да контролира кой на кого подарява или дава ракия.

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