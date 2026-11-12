Новини
Търси
Подкаст
Общество

Дело срещу заповед за събаряне на незаконна сграда в Баба Алино бе прекратено

Дело срещу заповед за събаряне на незаконна сграда в Баба Алино бе прекратено
Pixabay

През септември Община Варна наложи забрана за достъп до пет незаконни строежа в местността

Административният съд във Варна прекрати дело по жалба на „Форест клуб Варна“ ООД срещу заповед за премахване на незаконен строеж – двуетажна жилищна сграда, в местността Баба Алино, съобщиха от съда.

Разпореждането е на Общината в крайморския град, издадено е на 15 юли 2026 г. и допълва предходна заповед от 19 юни 2026 г., предава БТА.

Съдът приема оспорването за процесуално недопустимо. С обжалваната заповед е присъединен нов субект - собственик на самостоятелен апартамент в сградата, като адресат на задълженията по премахването. Според съда жалбата е недопустима, тъй като липсва пряк и личен правен интерес.

Оспорената заповед не вменява нови задължения за дружеството, а съществуването ѝ не засяга по никакъв начин правната сфера на жалбоподателя.

Съдът отбелязва още, че жалбите на „Форест клуб Варна“ ООД и на собственик на жилище в сградата срещу основната заповед, допълнена с оспорената, са присъединени за съвместно разглеждане по друго административно дело, по което дружеството има възможност да упражни в пълен обем правото си на защита.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

През септември Община Варна наложи забрана за достъп до пет незаконни строежа в местността. През август съдът определи, че събарянето на сгради в местността Баба Алино край Варна може да се случи след окончателното решаване на заведените дела по същество.

Още по темата

"Баба Алино" във Варна: 28 акта за незаконно строителство, всички са обжалвани в съда

"Баба Алино" във Варна: 28 акта за незаконно строителство, всички са обжалвани в съда

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Шишков за "Баба Алино": Кметът на Варна да уволни главния архитект, има достатъчно доказателства

Шишков за "Баба Алино": Кметът на Варна да уволни главния архитект, има достатъчно доказателства

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Фискалният съвет предупреди: Бюджетът за 2027 г. разчита на надценени приходи и крие риск от по-висок дефицит

Фискалният съвет предупреди: Бюджетът за 2027 г. разчита на надценени приходи и крие риск от по-висок дефицит

Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година

Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“

Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“

Водещи

Нови находки край планината Арарат подсилват хипотезата за Ноевия ковчег

Нови находки край планината Арарат подсилват хипотезата за Ноевия ковчег

  • Преди 3 минути
Шеф в Спартак Варна покани феновете на среща

Шеф в Спартак Варна покани феновете на среща

  • Преди 6 минути
Фискалният съвет предупреди: Бюджетът за 2027 г. разчита на надценени приходи и крие риск от по-висок дефицит

Фискалният съвет предупреди: Бюджетът за 2027 г. разчита на надценени приходи и крие риск от по-висок дефицит

Турция и Китай подписаха енергийно споразумение за 15 милиарда долара

Турция и Китай подписаха енергийно споразумение за 15 милиарда долара

  • Преди 22 минути
„Възраждане“ настоява за оттегляне на промените в Закона за личната помощ

„Възраждане“ настоява за оттегляне на промените в Закона за личната помощ

  • Преди 24 минути
Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година

Агенция „Митници“ е задържала 4,5 тона наркотични вещества от Нова година

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

Две оранжерии за отглеждане на коноп са открити от ГДБОП

Официално: Рейсинг Булс предпочете Лиъм Лоусън пред Никола Цолов

Официално: Рейсинг Булс предпочете Лиъм Лоусън пред Никола Цолов

  • Преди 33 минути
До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

ЕК проучва внедряването на клетъчни системи в борбата с дронове

ЕК проучва внедряването на клетъчни системи в борбата с дронове

  • Преди 37 минути
Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“

Прокуратурата подготвя автотехническите експертизи за катастрофите с 12 жертви на АМ „Тракия“

  • Преди 39 минути
Автомобилите, участвали във верижните катастрофи на АМ „Тракия“, се съхраняват в депо край ямболско село

Автомобилите, участвали във верижните катастрофи на АМ „Тракия“, се съхраняват в депо край ямболско село

  • Преди 40 минути
Прокуратурата: Вторият арестуван за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагал на първия

Прокуратурата: Вторият арестуван за убийството на бизнесмена Илиян Филипов е помагал на първия

Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт

Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт

Павел Попов, ДБ към Георги Вълчев: Заложени са над 70 млн. евро за безплатни учебници, какво ще пише в тях

Павел Попов, ДБ към Георги Вълчев: Заложени са над 70 млн. евро за безплатни учебници, какво ще пише в тях