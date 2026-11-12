Дело срещу заповед за събаряне на незаконна сграда в Баба Алино бе прекратено

Административният съд във Варна прекрати дело по жалба на „Форест клуб Варна“ ООД срещу заповед за премахване на незаконен строеж – двуетажна жилищна сграда, в местността Баба Алино, съобщиха от съда.

Разпореждането е на Общината в крайморския град, издадено е на 15 юли 2026 г. и допълва предходна заповед от 19 юни 2026 г., предава БТА.