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"Баба Алино" във Варна: 28 акта за незаконно строителство, всички са обжалвани в съда

"Баба Алино" във Варна: 28 акта за незаконно строителство, всички са обжалвани в съда
БТА

Кметът Благомир Коцев отчете и сериозни проблеми с градския транспорт, който е пропуснал 36 000 километра по маршрутите си за два месеца

Община Варна е издала 28 констативни акта за строителството в местността "Баба Алино", като всички са обжалвани в съда. Това съобщи кметът Благомир Коцев по време на заседание на Общинския съвет.

По думите му процедурите продължават, а общинската администрация ежедневно извършва проверки и съставя нови актове. До момента са подписани и 18 заповеди за премахване на незаконни строежи, които също са обжалвани.

Коцев коментира и множеството сигнали от граждани за неспазване на разписанията на градския транспорт.

Според представените от него данни за последните два месеца автобусите са пропуснали общо 36 000 километра от планираните маршрути. Кметът обяви, че в петък ще свика специална комисия, която да анализира проблемите и да предложи мерки за подобряване на услугата.

Общинският съветник от ГЕРБ Тодор Балабанов уточни, че пропуснатият пробег представлява около 2% от общия, тъй като автобусите във Варна изминават приблизително 900 000 километра месечно.

Той призова кмета да сезира Агенцията за държавна финансова инспекция за проверка на общинското предприятие ТАСРУД, включително за управлението на билетната система и плащанията към външни компании.

На заседанието беше обсъдено и изграждането на пожарен участък в курортния комплекс "Златни пясъци".

Кметът обясни, че проектът се бави заради законови ограничения, свързани с финансирането на ремонт на държавна собственост със средства на общината.

По думите му вече е постигнато споразумение и през следващата седмица се очаква да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.

Коцев обаче предупреди, че ремонтът на пожарната база едва ли ще бъде реализиран през предстоящата зима.

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