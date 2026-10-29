Дерменджиев: Всеки отбор може да постигне победа за Купата

Консултантът по спортните въпроси в Лудогорец Георги Дерменджиев говори след жребия за Купата на България. "Орлите" ще се изправят срещу Левски на "Герена" в мач от осминафиналите на турнира.

„Жребият си е жребий. Нищо не можем да говорим срещу него. Това е мач, който вероятно ще бъде много интересен. Гости сме, но това няма никакво значение. В един такъв турнир знаете, че всеки отбор може да постигне победа", започна Дерменджиев.

"Настройваме се към мача с Левски и следващия, ако победим в първия мач. Йовичевич е много добър треньор. Постигна требъл с Лудогорец. Надяваме се сега да се получи същото. Моят контакт с него е много добър. Комуникираме и ще помагам на Лудогорец с каквото мога“, добави той.