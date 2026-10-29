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Жребият за Купата събра Левски и Лудогорец, ЦСКА среща Славия

Жребият за Купата събра Левски и Лудогорец, ЦСКА среща Славия
БТА

Двата сблъсъка са сред най-интересните осминафинали, а във фазата ще бъде използвана системата ВАР

Левски и Лудогорец ще се изправят един срещу друг на осминафиналите за Купата на България. Носителят на трофея ЦСКА пък ще гостува на Славия, отреди жребият, изтеглен на футболната база в Бояна.

Срещите от тази фаза са насрочени за периода 11 - 14 декември. По време на церемонията президентът на БПФЛ Атанас Караиванов обяви, че още на осминафиналите ще се използва системата ВАР.

Беше изтеглен и жребият за четвъртфиналите. Победителят от Левски - Лудогорец ще играе срещу Локомотив Горна Оряховица или Ботев Пловдив, а продължилият от Славия - ЦСКА ще срещне Черно море или Локомотив Пловдив. Двубоите ще се проведат между 2 и 4 март 2027 година.

Осминафинали:

  • Черно море - Локомотив Пловдив
  • Славия - ЦСКА
  • Арда - Хебър
  • Левски - Лудогорец
  • Локомотив Горна Оряховица - Ботев Пловдив
  • Добруджа - Спартак Варна
  • ЦСКА 1948 - Ботев Враца
  • Дунав - Локомотив София

Четвъртфинали:

  • Черно море/Локомотив Пловдив - Славия/ЦСКА
  • Локомотив Горна Оряховица/Ботев Пловдив - Левски/Лудогорец
  • ЦСКА 1948/Ботев Враца - Арда/Хебър
  • Спартак Варна/Добруджа - Дунав/Локомотив София

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