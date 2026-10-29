Жребият за Купата събра Левски и Лудогорец, ЦСКА среща Славия
Двата сблъсъка са сред най-интересните осминафинали, а във фазата ще бъде използвана системата ВАР
Левски и Лудогорец ще се изправят един срещу друг на осминафиналите за Купата на България. Носителят на трофея ЦСКА пък ще гостува на Славия, отреди жребият, изтеглен на футболната база в Бояна.
Срещите от тази фаза са насрочени за периода 11 - 14 декември. По време на церемонията президентът на БПФЛ Атанас Караиванов обяви, че още на осминафиналите ще се използва системата ВАР.
Беше изтеглен и жребият за четвъртфиналите. Победителят от Левски - Лудогорец ще играе срещу Локомотив Горна Оряховица или Ботев Пловдив, а продължилият от Славия - ЦСКА ще срещне Черно море или Локомотив Пловдив. Двубоите ще се проведат между 2 и 4 март 2027 година.
Осминафинали:
- Черно море - Локомотив Пловдив
- Славия - ЦСКА
- Арда - Хебър
- Левски - Лудогорец
- Локомотив Горна Оряховица - Ботев Пловдив
- Добруджа - Спартак Варна
- ЦСКА 1948 - Ботев Враца
- Дунав - Локомотив София
Четвъртфинали:
- Черно море/Локомотив Пловдив - Славия/ЦСКА
- Локомотив Горна Оряховица/Ботев Пловдив - Левски/Лудогорец
- ЦСКА 1948/Ботев Враца - Арда/Хебър
- Спартак Варна/Добруджа - Дунав/Локомотив София