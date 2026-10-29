Жребият за Купата събра Левски и Лудогорец, ЦСКА среща Славия

Левски и Лудогорец ще се изправят един срещу друг на осминафиналите за Купата на България. Носителят на трофея ЦСКА пък ще гостува на Славия, отреди жребият, изтеглен на футболната база в Бояна.

Срещите от тази фаза са насрочени за периода 11 - 14 декември. По време на церемонията президентът на БПФЛ Атанас Караиванов обяви, че още на осминафиналите ще се използва системата ВАР.

Беше изтеглен и жребият за четвъртфиналите. Победителят от Левски - Лудогорец ще играе срещу Локомотив Горна Оряховица или Ботев Пловдив, а продължилият от Славия - ЦСКА ще срещне Черно море или Локомотив Пловдив. Двубоите ще се проведат между 2 и 4 март 2027 година.

Осминафинали:

Черно море - Локомотив Пловдив

Славия - ЦСКА

Арда - Хебър

Левски - Лудогорец

Локомотив Горна Оряховица - Ботев Пловдив

Добруджа - Спартак Варна

ЦСКА 1948 - Ботев Враца

Дунав - Локомотив София

Четвъртфинали: