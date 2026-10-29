Дунав отпусна 650 билета за феновете на Левски

Дунав Русе отпусна 650 билета за привържениците на Левски за предстоящия шампионатен мач между двата отбора от Първа лига, който ще се играе в събота, 31 октомври, от 16.30 часа.

Пропуски за мача на цена от 12 евро се продават до изчерпване на количествата.

В деня на мача билети ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на Левски, която ще отвори два часа преди началото на срещата.

За привържениците на Дунав стандартен билет е с цена 12 евро, пенсионерски билет – 6 евро, детски билет за деца до 16 години – безплатен.

От русенския клуб отчетоха засилен интерес към срещата, като до вчера бяха продадени близо 2000 билета.