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Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че се оттегля от поста през февруари

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че се оттегля от поста през февруари
AP/БТА

Наследникът на Лагард ще бъде назначен от Европейския съвет.

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард информира днес Управителния съвет и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че ще се оттегли от поста си на 7 февруари 2027 г.

Наследникът на Лагард ще бъде назначен от Европейския съвет.

В пулбикация в Х, в която Лагард уведомява за своето оттегляне, тя посочи: „Само за да избегна всякакви спекулации в социалните мрежи: лепенките на лицето ми са заради малка хирургическа интервенция, на която се подложих по-рано тази седмица".

Управителният съвет на Банката благодари на Лагард, отбелязва ЕЦБ.

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