Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че се оттегля от поста през февруари
Наследникът на Лагард ще бъде назначен от Европейския съвет.
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард информира днес Управителния съвет и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че ще се оттегли от поста си на 7 февруари 2027 г.
Наследникът на Лагард ще бъде назначен от Европейския съвет.
В пулбикация в Х, в която Лагард уведомява за своето оттегляне, тя посочи: „Само за да избегна всякакви спекулации в социалните мрежи: лепенките на лицето ми са заради малка хирургическа интервенция, на която се подложих по-рано тази седмица".
Управителният съвет на Банката благодари на Лагард, отбелязва ЕЦБ.