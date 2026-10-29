Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че се оттегля от поста през февруари

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард информира днес Управителния съвет и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че ще се оттегли от поста си на 7 февруари 2027 г.

Наследникът на Лагард ще бъде назначен от Европейския съвет.

В пулбикация в Х, в която Лагард уведомява за своето оттегляне, тя посочи: „Само за да избегна всякакви спекулации в социалните мрежи: лепенките на лицето ми са заради малка хирургическа интервенция, на която се подложих по-рано тази седмица".

Управителният съвет на Банката благодари на Лагард, отбелязва ЕЦБ.