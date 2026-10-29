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София е домакин на XV Световен ромски конгрес

София е домакин на XV Световен ромски конгрес

Участват представители на над 40 държави

От 29 до 31 октомври София е домакин на XV Световен ромски конгрес. В него участват представители от над 40 държави, международни институции, дипломатически мисии, граждански организации и медии.

Събитието се организира от Сдружение „Обединени граждански инициативи – ОГИ Е РОМЕНГО“.

Конгресът е глобална платформа за диалог, представителство и институционално сътрудничество по ключови въпроси, засягащи ромските общности в Европа и по света.

В памет на жертвите на ромския Холокост се проведе шествие с ромски оркестър. "Идеята тук е да направим едно мирно шествие в памет на жертвите на ромския холокост и да покажем, че ние сме достоен народ, не искаме привилегии, а равенство и свят без дискриминация срещу ромите, мирен свят с равноправие", каза Тома Младенов, председател на "Обединени граждански инициативи".

Таралеж припомня - през 2015 г. Христо Младенов - лидер на партия „Солидарност“ и тогавашен ръководител на ромския съд (Мешерето), заплаши разследващия журналист Вероника Димитрова с убийство, включително и с "гражданска война". Причината е, че тя показа как свързан с джебчийската мафия в Игнатиево е кандидат за общински съветник от листата на "Солидарност". Младенов беше осъден условно, а за заплахата с убийство можеше да получи до шест години затвор.

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