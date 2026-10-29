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Стрелба от апартамент в Пловдив: Задържаха осъждан мъж с над 1,2 промила алкохол

Стрелба от апартамент в Пловдив: Задържаха осъждан мъж с над 1,2 промила алкохол
Pixabay

Криминално проявеният мъж е произвел изстрели с газов пистолет от жилище в квартал "Изгрев". При инцидента няма пострадали, а материалите по случая предстои да бъдат предадени на прокуратурата

Криминално проявен и осъждан мъж е задържан, след като стрелял с газов пистолет от апартамент в Пловдив, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вечерта на 28 октомври в квартал "Изгрев". По информация на органите на реда мъжът е произвел изстрели от жилището, като при случилото се няма пострадали хора.

След установяване на извършителя полицейските служители са извършили проверка за употреба на алкохол. Тестът е отчел концентрация над 1,2 промила, което показва, че мъжът е бил под въздействието на алкохол по време на инцидента.

От полицията уточняват, че задържаният е криминално проявен и вече осъждан.

Мъжът е задържан, а по случая се събират необходимите материали за последващи действия от компетентните органи.

Предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата, която ще прецени следващите действия по случая.

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