Облаци и валежи в по-голямата част от страната и утре

През следващото денонощие облачното време ще се задържи в по-голямата част от страната, като на места ще превали дъжд. Вятърът ще бъде почти тих, с изключение на Източна България, където ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 11° и 16°. В София минималната температура ще е около 7°, а максималната - около 11°.

Облачно ще бъде и в планинските райони, където на много места ще има валежи от дъжд, а над 2000 метра - от сняг. Вятърът ще е слаб до умерен от север-североизток, а по високите части ще духа от юг-югозапад.

Максималните температури ще достигнат около 8° на 1200 метра и около 3° на 2000 метра надморска височина.

По българското Черноморие облачното време ще се задържи, като на отделни места, предимно по южното крайбрежие, ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 14° и 15°. Морската вода е с температура 16°-17°, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.