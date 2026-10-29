Байерн се развихри с шест гола, Байер направи зрелищен обрат за Купата

Байерн Мюнхен се класира за осминафиналите на Купата на Германия след убедителна победа с 6:1 над втородивизионния Магдебург на „Алианц Арена“. Успехът дойде в деня, в който старши треньорът Венсан Компани беше изписан от болница.

Белгиецът пропусна втори пореден мач, след като колабира по време на тренировка в петък. Той ще продължи възстановяването си у дома и не се очаква да води отбора в съботното дерби срещу Борусия Дортмунд. В негово отсъствие помощникът Аарън Данкс отново ръководи баварците.

Носителят на „Златната топка“ Хари Кейн остана на резервната скамейка, а Майкъл Олисе откри резултата след подаване на Исмаел Сайбари. Матеуш Жуковски изравни след рикошет, но в 21-вата минута Сайбари върна преднината на домакините с асистенция на Олисе.

След почивката французинът реализира дузпа в стил „Паненка“. Алфонсо Дейвис, Натаниел Браун и Давид Сантос също се разписаха, за да оформят разгромния успех. Йозуа Кимих отсъстваше от състава заради смъртта на баща си.

„Радващо е, че можем да играем по този начин, дори когато ни липсват играчи и треньорът. В крайна сметка ние сме професионалисти и трябва да дадем сили на онези, които не са с нас“, заяви Йонатан Та пред ARD.

Байер Леверкузен също продължава напред, след като обърна Нюрнберг от 0:2 до 5:2. Защитникът Едмон Тапсоба отбеляза два гола, а Патрик Шик, Йонас Хофман и Лукас Васкес също се разписаха за домакините.

Два отбора от Бундеслигата обаче отпаднаха срещу съперници от второто ниво. Хофенхайм загуби след дузпи от Холщайн Кил при 1:1 след редовното време и продълженията, а Шалке отстъпи с 0:2 на Динамо Дрезден. За тима от Гелзенкирхен това е шесто поредно отпадане във втория кръг на турнира.

Жребият за осминафиналите ще бъде изтеглен на 1 ноември, а срещите са насрочени за 1 и 2 декември.