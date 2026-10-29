13 убити при руска атака с дрон на гарата в Днипро

Най-малко 13 души бяха убити, а петима бяха ранени при руски удар с дрон на перон на гарата в централния украински град Днипро, съобщиха украинските власти.

"Тринадесет души бяха убити, а най-малко петима други бяха ранени", написа в приложението Телеграм ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа.

Дронът е ударил перон, на който се е намирал влак, уточниха украинските железници и посочиха, че жертвите на удара са били на същото място.