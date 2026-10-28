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Пожар избухна пред дома на собственик на компания, доставяща оръжия за Украйна

Пожар избухна пред дома на собственик на компания, доставяща оръжия за Украйна
Pixabay

Чешките власти проверяват причините за пожара, като не изключват версията за умишлен палеж

Чешките власти разследват пожар, избухнал пред дома на Мартин Дрда, собственик на отбранителната компания STV Group, която доставя оръжия за Украйна. За случая съобщава местното издание Novinky, позовавайки се на данни от полицията и пожарната служба.

Инцидентът е станал през нощта на 27 октомври в столичния квартал „Кунратице“, в южната част на Прага. Огънят е възникнал в близост до входа на къщата и е засегнал част от фасадата и изолацията на сградата.

По информация на говорителя на пожарната служба Мирослав Ржезач, пламъците са обхванали площ от около един квадратен метър. Предварителната оценка на материалните щети възлиза на приблизително 200 000 чешки крони, или около 8200 евро.

Причините за пожара все още не са установени. Разследващите проверяват няколко възможни обяснения за случилото се, включително техническа повреда, небрежност и умишлен палеж.

Към момента няма окончателно заключение за обстоятелствата около инцидента.

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