Карлос Насар изхвърли 180 кг на тренировка преди Световното в Китай

Карлос Насар показа впечатляваща форма седмица преди участието си на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Българската звезда изхвърли 180 килограма по време на тренировката си в сряда.

Опитът беше направен в присъствието на останалите състезатели, а Насар остави впечатление, че разполага със сили и за по-голяма тежест. Тренировъчното постижение е само с килограм под действащия световен стандарт от 181 кг в изхвърлянето за категория до 95 кг.

Един от основните съперници на българина за титлата се очаква да бъде иранецът Али Алипур. Преди месец той спечели Азиатските игри в Нагоя със 180 кг в изхвърлянето и 218 кг в изтласкването.

Двубоят на Алипур от 398 кг подобри световния стандарт в категорията и му донесе световен рекорд. Насар е с предварителна заявка от 390 кг за първенството, докато иранецът е заявил 400 кг.

Битката при 95-килограмовите е на 4 ноември. Състезанието е насрочено за 12:00 часа българско време.