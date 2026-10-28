УЕФА премести мач от Лига Европа заради стачки във Франция

УЕФА промени датата и началния час на срещата между Рен и Олимпиакос от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Причината са планираните стачки и протести във Франция на първоначално определената дата - 5 ноември.

Мачът ще се проведе ден по-рано - в сряда, 4 ноември, от 17:30 часа българско време на стадион „Роазон Парк“ в Рен.

От европейската централа обясниха, че френските власти не могат да гарантират необходимите условия за сигурност на 5 ноември. Решението за промяната е взето след консултации с властите и двата клуба.

Френските профсъюзи са насрочили стачка на фона на националните протести, свързани с високите разходи за живот и условията в училищата.

Новият час на срещата в Рен е по-ранен от началото на вечерните мачове в Шампионската лига. В сряда от 19:45 часа българско време са двубоите Фенербахче - Ливърпул и АЕК - Реал Мадрид.

Рен обяви, че заради промяната ще приложи специална политика за билетите, насочена към млади привърженици и аматьорски клубове.