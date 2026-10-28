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Съдът потвърди близо 310 хил. евро глоби за продукт, продаван като масло

Съдът потвърди близо 310 хил. евро глоби за продукт, продаван като масло

Той обаче съдържа над 95% немлечни мазнини

Административният съд – София-област потвърди на първа инстанция санкции за общо близо 310 хил. евро, наложени от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за заблуждаващо представяне на немски продукт като масло. Проверката е установила, че въпреки начина на предлагане продуктът съдържа над 95% немлечни мазнини.

Магистратите са приели, че решението на антимонополния орган е законосъобразно, а размерът на наложените имуществени санкции е съобразен с тежестта и продължителността на установените нарушения.

КЗК разследва две големи търговски вериги

Междувременно Комисията за защита на конкуренцията продължава разследванията си за евентуални нелоялни търговски практики на големите вериги спрямо производители и доставчици.

В края на май 2026 г. антимонополният орган е образувал две производства срещу две търговски вериги. Решението е взето след секторен анализ и подробно проучване на ценовата политика на големите търговци.

През последните пет месеца КЗК е събрала доказателства по двете производства, които в момента се анализират.

От комисията посочват, че разследванията са в напреднал етап, като по едното се очаква решение в рамките на около десет дни.

Глобите могат да надхвърлят 100 млн. евро

При доказване на нарушение законът позволява налагането на имуществена санкция в размер до 10% от общия оборот на съответното предприятие за предходната финансова година.

Предвид значителните обороти на големите търговски вериги, дори по-леко нарушение би могло да доведе до санкции за десетки милиони евро.

При установяване на тежко нарушение размерът на глобата може да надхвърли 100 млн. евро, уточняват от КЗК.

Проверяват и разликите в надценките на хранителните продукти

Антимонополният орган извършва и предварително проучване за възможни нелоялни търговски практики, свързани с ценообразуването в търговските вериги.

Повод са сигнали от Комисията за защита на потребителите, според които при съпоставими продукти от различни доставчици се наблюдават съществени разлики в търговските надценки.

Проверката трябва да установи дали тези различия са резултат от практики, които нарушават правилата за лоялна конкуренция и засягат отношенията между търговските вериги и техните доставчици.

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