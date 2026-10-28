76-годишен от Разградско получи година и три месеца затвор заради кокаин с цел разпространение

На една година и три месеца затвор е осъден 76-годишен мъж от Разградско за държане на кокаин с цел разпространение при условията на опасен рецидив. Решението е съобщено от Окръжния съд в Разград, който е одобрил споразумението между прокуратурата, защитата и обвиняемия.

През август тази година мъжът е държал без надлежно разрешително 51,28 грама кокаин на стойност 9507,30 евро, предназначен за разпространение.

Към присъдата е добавена и глоба в размер на 5112,92 евро. Лишаването от свобода ще се изтърпява при първоначален общ режим, като от срока ще бъде приспаднат периодът на задържане и домашен арест на обвиняемия, считано от 6 август, уточняват от съда.

В полза на държавата се отнемат иззетите като веществени доказателства кокаинът и две електронни везни, като наркотичното вещество ще бъде унищожено.

От Окръжния съд в Разград допълват, че одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.