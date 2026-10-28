Новини
Търси
Подкаст
Общество

76-годишен от Разградско получи година и три месеца затвор заради кокаин с цел разпространение

76-годишен от Разградско получи година и три месеца затвор заради кокаин с цел разпространение
pixabay

Мъжът е осъден и на глоба от 5112,92 евро за държане на наркотика при условията на опасен рецидив

На една година и три месеца затвор е осъден 76-годишен мъж от Разградско за държане на кокаин с цел разпространение при условията на опасен рецидив. Решението е съобщено от Окръжния съд в Разград, който е одобрил споразумението между прокуратурата, защитата и обвиняемия.

През август тази година мъжът е държал без надлежно разрешително 51,28 грама кокаин на стойност 9507,30 евро, предназначен за разпространение.

Към присъдата е добавена и глоба в размер на 5112,92 евро. Лишаването от свобода ще се изтърпява при първоначален общ режим, като от срока ще бъде приспаднат периодът на задържане и домашен арест на обвиняемия, считано от 6 август, уточняват от съда.

В полза на държавата се отнемат иззетите като веществени доказателства кокаинът и две електронни везни, като наркотичното вещество ще бъде унищожено.

От Окръжния съд в Разград допълват, че одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.

Още по темата

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Акции срещу наркотиците в Пазарджишко: Четирима задържани и стотици грамове марихуана

Акции срещу наркотиците в Пазарджишко: Четирима задържани и стотици грамове марихуана

99 км/ч, амфетамин, кокаин и смъртта на Милен Цветков: защо съдът постанови предсрочно освобождаване

99 км/ч, амфетамин, кокаин и смъртта на Милен Цветков: защо съдът постанови предсрочно освобождаване

Обвиняват две жени за разпространение на фентанил в Русе

Обвиняват две жени за разпространение на фентанил в Русе

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Проверяват за замърсяване на Черно море след атаката край Шабла, корабът превозвал опасни товари

Проверяват за замърсяване на Черно море след атаката край Шабла, корабът превозвал опасни товари

Областният управител на Варна: Всички моряци от ударения с дронове кораб са спасени

Областният управител на Варна: Всички моряци от ударения с дронове кораб са спасени

104 сигнала до ЦИК за агитация на Радев в подкрепа на Йотова

104 сигнала до ЦИК за агитация на Радев в подкрепа на Йотова

Две големи търговски вериги са заплашени от глоби за най-малко 60 млн. евро

Две големи търговски вериги са заплашени от глоби за най-малко 60 млн. евро

МРРБ: Цената от 108 млн. евро за 2,7 км от АМ "Струма" е определена при кабинета "Желязков"

МРРБ: Цената от 108 млн. евро за 2,7 км от АМ "Струма" е определена при кабинета "Желязков"

Водещи

Генералният директор на сръбската обществена телевизия подаде оставка

Генералният директор на сръбската обществена телевизия подаде оставка

  • Преди 15 минути
Етър поднови договора на един от водещите си футболисти

Етър поднови договора на един от водещите си футболисти

  • Преди 19 минути
Проверяват за замърсяване на Черно море след атаката край Шабла, корабът превозвал опасни товари

Проверяват за замърсяване на Черно море след атаката край Шабла, корабът превозвал опасни товари

  • Преди 24 минути
Монтана шокира Фратрия в края и се върна на победния път

Монтана шокира Фратрия в края и се върна на победния път

  • Преди 28 минути
Джокович обърна Юмбер при завръщането си в Базел

Джокович обърна Юмбер при завръщането си в Базел

  • Преди 30 минути
Областният управител на Варна: Всички моряци от ударения с дронове кораб са спасени

Областният управител на Варна: Всички моряци от ударения с дронове кораб са спасени

  • Преди 41 минути
104 сигнала до ЦИК за агитация на Радев в подкрепа на Йотова

104 сигнала до ЦИК за агитация на Радев в подкрепа на Йотова

  • Преди 45 минути
Байерн ще обяви новия договор на Кейн до края на годината

Байерн ще обяви новия договор на Кейн до края на годината

  • Преди 47 минути
Семен Новиков развя българския трибагреник на върха напук на проблемите

Семен Новиков развя българския трибагреник на върха напук на проблемите

  • Преди 48 минути
Симеоне подкрепи Хулиан Алварес: Не е лесно да поискаш прошка

Симеоне подкрепи Хулиан Алварес: Не е лесно да поискаш прошка

  • Преди 48 минути
Две големи търговски вериги са заплашени от глоби за най-малко 60 млн. евро

Две големи търговски вериги са заплашени от глоби за най-малко 60 млн. евро

  • Преди 54 минути
МРРБ: Цената от 108 млн. евро за 2,7 км от АМ "Струма" е определена при кабинета "Желязков"

МРРБ: Цената от 108 млн. евро за 2,7 км от АМ "Струма" е определена при кабинета "Желязков"

  • Преди 1 час
Три години след смъртта му сестрата на Матю Пери проговори за зависимостите му в нов документален филм

Три години след смъртта му сестрата на Матю Пери проговори за зависимостите му в нов документален филм

  • Преди 1 час
ОББ спечели конкурса за заем от 183,5 млн. евро на Столичната община

ОББ спечели конкурса за заем от 183,5 млн. евро на Столичната община

  • Преди 1 час
Милан е близо до нов договор с ключов играч

Милан е близо до нов договор с ключов играч

  • Преди 1 час