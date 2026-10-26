Новини
Търси
Подкаст
Общество

Акции срещу наркотиците в Пазарджишко: Четирима задържани и стотици грамове марихуана

Акции срещу наркотиците в Пазарджишко: Четирима задържани и стотици грамове марихуана
ОДМВР-Пазарджик

Полицията иззе близо 560 грама марихуана, синтетичен канабиноид и електронни везни при проверки в Пещера и областта

Четирима мъже са задържани при полицейски акции срещу притежанието и разпространението на наркотични вещества в Пещера и Пазарджишко. При операциите са иззети близо 560 грама марихуана, синтетичен канабиноид и две електронни везни, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

При специализирана операция в Пещера криминалисти от сектор "Противодействие на криминалната престъпност", със съдействието на служители от сектор "Специализирани тактически действия", претърсили къща в града. В имота били открити близо 560 грама суха марихуана, за която полицията посочва, че е съхранявана с цел разпространение.

Иззети са и две електронни везни, използвани за измерване и пакетиране на наркотичните вещества. На място са задържани двама мъже на 34 и 37 години от Пещера. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

При отделна проверка на кръстовище в село Алек Константиново полицейски служители установили 30-годишен местен жител, който носел полиетиленов плик с 20 топчета, съдържащи синтетичен канабиноид.

Същата вечер служители на полицейския участък в квартал "Изток" проверили 22-годишен мъж от село Драгор. У него били открити още 12 полиетиленови топчета със същото наркотично вещество.

Двамата мъже също са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Пазарджик. Срещу тях са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура.

Работата по документиране на случаите продължава.

Още по темата

Йотова - Вълчев са първи в Пазарджик, Гюров - Кандев - втори

Йотова - Вълчев са първи в Пазарджик, Гюров - Кандев - втори

Двама души са загинали при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив

Двама души са загинали при катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив

Бременна жена в тежко състояние транспортирана с медицински хеликоптер от Пазарджик до София

Бременна жена в тежко състояние транспортирана с медицински хеликоптер от Пазарджик до София

Смъртен случай в Пазарджик: Грейдер затисна възрастна пешеходка

Смъртен случай в Пазарджик: Грейдер затисна възрастна пешеходка

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

Водещи

Пленкович: Победителите на изборите в Сърбия носят голяма отговорност

Пленкович: Победителите на изборите в Сърбия носят голяма отговорност

  • Току-що
Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

  • Преди 4 минути
Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

  • Преди 6 минути
Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

  • Преди 12 минути
Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

  • Преди 14 минути
Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

  • Преди 20 минути
Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

  • Преди 26 минути
Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

  • Преди 28 минути
Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

  • Преди 32 минути
Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

  • Преди 36 минути
Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

  • Преди 37 минути