Акции срещу наркотиците в Пазарджишко: Четирима задържани и стотици грамове марихуана

Четирима мъже са задържани при полицейски акции срещу притежанието и разпространението на наркотични вещества в Пещера и Пазарджишко. При операциите са иззети близо 560 грама марихуана, синтетичен канабиноид и две електронни везни, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

При специализирана операция в Пещера криминалисти от сектор "Противодействие на криминалната престъпност", със съдействието на служители от сектор "Специализирани тактически действия", претърсили къща в града. В имота били открити близо 560 грама суха марихуана, за която полицията посочва, че е съхранявана с цел разпространение.

Иззети са и две електронни везни, използвани за измерване и пакетиране на наркотичните вещества. На място са задържани двама мъже на 34 и 37 години от Пещера. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

При отделна проверка на кръстовище в село Алек Константиново полицейски служители установили 30-годишен местен жител, който носел полиетиленов плик с 20 топчета, съдържащи синтетичен канабиноид.

Същата вечер служители на полицейския участък в квартал "Изток" проверили 22-годишен мъж от село Драгор. У него били открити още 12 полиетиленови топчета със същото наркотично вещество.

Двамата мъже също са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Пазарджик. Срещу тях са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура.

Работата по документиране на случаите продължава.