Наталия Ефремова: Близо половината работещи в ЕС са изложени на рискове за психичното здраве

Около 45% от работещите в Европейския съюз са изложени на психосоциални рискове на работното място. В световен мащаб всяка година се губят над 12 милиарда работни дни заради депресия и тревожност, свързани с неблагоприятни условия на труд.

Тревожните данни представи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при откриването на конференцията „Превенция на психосоциалните рискове на работното място“, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Събитието е част от Европейската седмица по безопасност и здраве при работа, която тази година преминава под мотото „Заедно за психичното здраве при работа“.

В конференцията участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Стресът на работното място има висока цена

Психосоциалните рискове не засягат единствено психичното здраве на служителите, а имат сериозни последствия за икономиката и обществото, предупреди министър Ефремова.

Сред основните проблеми са увеличаването на трудовите злополуки, по-честите отсъствия по болест, намалената производителност и преждевременното напускане на пазара на труда.

Според представените данни депресията и тревожността, свързани с неблагоприятната работна среда, водят до загубата на над 12 милиарда работни дни годишно в световен мащаб.

Това превръща психичното здраве на работещите не само в социален, но и в сериозен икономически въпрос.

Кои професии са най-застрашени?

Най-сериозно изложени на психосоциални рискове са служителите в сектори, характеризиращи се с високи изисквания, постоянна комуникация и отговорност за други хора.

Сред тях са здравеопазването, образованието, социалните услуги и индустрията.

По думите на министъра е необходимо работодателите и институциите да предприемат постоянни мерки за подобряване на работната среда, а не да обръщат внимание на проблема единствено по време на тематични кампании.

Ефремова подчерта, че служителите трябва да могат свободно да говорят за проблемите и притесненията си на работното място.

Особено важни са диалогът между работодатели и работещи, както и съвместните действия на всички заинтересовани страни.

Изкуственият интелект и постоянната свързаност създават нови рискове

Бързата дигитализация и навлизането на изкуствения интелект променят не само начина, по който хората работят, но и рисковете, пред които са изправени.

Според Ефремова дистанционната работа, непрекъснатата свързаност и технологичните промени създават нови предизвикателства пред психичното здраве на служителите.

Тези фактори могат да се отразят негативно както на работоспособността, така и на мотивацията им.

По-рано през октомври социалният министър отбеляза, че изкуственият интелект трансформира не само пазара на труда, професиите и необходимите умения, но и отношенията между работодатели и служители.

Психичното здраве трябва да бъде постоянен приоритет

Министър Ефремова призова темата за психичното здраве да не остава ограничена до Европейската седмица по безопасност и здраве при работа.

Според нея са необходими дългосрочни политики и конкретни мерки, които да намалят рисковете и да помогнат на хората да се чувстват по-добре на работното си място.