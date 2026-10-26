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Илияна Йотова печели убедително вота в Централния софийски затвор и в затвора в Пловдив

Илияна Йотова печели убедително вота в Централния софийски затвор и в затвора в Пловдив
БТА

На второ място сред гласувалите в затвора се нарежда Костадин Костадинов, който събира 14 гласа

Лишените от свобода в Централния софийски затвор направиха своя категоричен избор. Настоящият президент Илияна Йотова отбелязва убедителна и безапелационна победа при гласуването, показват официалните данни.

Общо 38 лишени от свобода са дали своя глас за Йотова, превръщайки я в безспорен лидер зад решетките.

На второ място сред гласувалите в затвора се нарежда Костадин Костадинов, който събира 14 гласа. Андрей Гюров остава трети с подкрепата на 13 затворници, а непосредствено след него се подрежда Радостин Василев с 11 гласа. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 8 души от общо 110 гласували в специално разкритата секция.

Йотова печели и в затвора в Пловдив. За нея са гласували общо 22 от лишените от свобода. Втора по вот е Костадин Костадинов с 9 гласа. Трети се нарежда Радостин Василев с 8 гласа. Гюров е четвърти, като за него са гласували 6 души.

Подкрепената от "Прогресивна България" кандидат-президентска двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев получава 34,763% от гласовете при 99,94% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии. За нея са гласували 528 753 души, показват данните от обобщената справка за вота към 09:00 часа на 26 октомври.

На второ място остават Андрей Гюров и Георги Кандев, подкрепени от ПП-ДБ, с 31,947% от гласовете. Двамата събират подкрепата на 485 927 избиратели.

Така разликата между първите две кандидат-президентски двойки достига 2,816 процентни пункта, или 42 826 гласа.

При 99,94% обработени протоколи кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев води с 34,763%, пред Андрей Гюров – Георги Кандев с 31,947%.  Разликата е 42 826 гласа.

Двамата основни претенденти се очаква да се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември.

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