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Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

Актьорът, дал гласа си на Бъгс Бъни, Дафи Дък и редица други популярни персонажи, почина внезапно на 46-годишна възраст

Американският актьор от канадски произход Ерик Бауза, известен с озвучаването на емблематични анимационни герои като Бъгс Бъни и Дафи Дък, е починал на 46-годишна възраст. Новината беше потвърдена от семейството му в публикация в Instagram, в която се посочва, че смъртта му е настъпила внезапно, съобщава NOVA.

Според информация на списание "Варайъти" актьорът е починал в дома си в неделя вследствие на усложнения, свързани с хипертония и сърдечносъдово заболяване.

Бауза е сред разпознаваемите гласове в съвременната анимационна индустрия. През годините той озвучава редица персонажи от популярната поредица на Warner Bros. "Шантави рисунки", сред които Бъгс Бъни, Дафи Дък, Порки Пиг, Елмър Фъд и Фогхорн Легхорн.

През 2021 г. актьорът участва в озвучаването на "Космически забивки: Нови легенди", а две години по-късно дава гласа си на Генерал Тоуд в "Супер Марио Bros.: Филмът". Сред проектите му са още "Супер Марио Галактика: Филмът", "Койота срещу Акме" и "Островът на забравата".

Роден в канадската провинция Онтарио и с филипински корени, Бауза проявява интерес към анимационните герои още като дете. В интервю за NBC News през 2021 г. той разказва, че е израснал като почитател на "Шантави рисунки" и често е имитирал гласовете на любимите си персонажи.

Между 2022 и 2025 г. актьорът печели три награди "Еми" за работата си по различни анимационни телевизионни продукции.

След новината за смъртта му председателят на Warner Bros. Television Group Чанинг Дънги отдаде почит на неговия талант и приноса му към анимационната индустрия.

"Ерик Бауза притежаваше уникален гласов талант, с който даряваше радост и смях на милиони по света", заяви Дънги.

Той припомни и колко важна е била за актьора възможността да продължи наследството на "Шантави рисунки" - поредицата, чиито герои е обичал още от детството си.

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