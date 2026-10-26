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Икономика

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

През май ЕК наложи на компанията глоба от 200 млн. евро

Европейската комисия даде зелена светлина за плана за действие на китайската онлайн платформа за търговия Temu за отстраняване на нарушенията на Закона на Европейският съюз за цифровите услуги. По-рано тази година през през май на компанията беше наложена солена глоба.

Планът включва пет мерки за отстраняване на нарушенията. Temu разполага с четири месеца, за да извърши междинна оценка на риска, заяви в изявление Европейската комисия, която изпълнява ролята на регулатор на ЕС.

През май ЕК наложи на Temu глоба от 200 млн. евро за това, че не е направила достатъчно, за да спре продажбата на незаконни продукти.

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