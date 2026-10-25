Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Зеленчуците поскъпват, основни храни поевтиняват

Зеленчуците поскъпват, основни храни поевтиняват

Най-сериозно увеличение има при тиквичките и доматите, докато захарта, фасулът и някои млечни продукти поевтиняват

Поскъпване на повечето зеленчуци и понижение в цените на редица основни хранителни продукти отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) през изминалата седмица. Най-сериозно увеличение има при тиквичките и доматите, докато захарта, фасулът и някои млечни продукти поевтиняват.

Индексът на тържищните цени, който проследява движението на цените на хранителните стоки на едро в страната, се повишава с 0,21% до 2,360 пункта. Седмица по-рано стойността му е била 2,355 пункта. За база при изчисляването на показателя се използва равнището от 2005 година.

Тиквичките и доматите с най-голямо поскъпване

Най-осезаемо увеличение сред зеленчуците е регистрирано при тиквичките. Цената им скача с 18,36% до 1,07 евро за килограм.

Доматите също отбелязват значителен ръст – с 10,24% до 0,59 евро за килограм. Червеният пипер поскъпва със 7,26% до 1,33 евро, а краставиците – с 4,59% до 1,55 евро за килограм.

По-високи са и цените на картофите – с 2,65% до 0,62 евро, зелето – с 2,11% до 0,58 евро, и морковите – с 1,91% до 0,64 евро за килограм.

На този фон зеленият пипер поевтинява с 1,79% до 1,55 евро за килограм, а зелената салата – с 3,09% до 0,69 евро за брой.

Ябълките и гроздето нагоре, бананите поевтиняват

При плодовете се запазва тенденцията към поскъпване на ябълките. През седмицата те добавят нови 1,60% към цената си и достигат 1,14 евро за килограм.

Гроздето също отбелязва леко увеличение от 0,63% до 1,27 евро за килограм.

В същото време бананите поевтиняват с 5,66% до 1,40 евро за килограм, а лимоните – с 0,78% до 1,53 евро.

Сиренето, кашкавалът и маслото с по-ниски цени

При млечните продукти преобладава поевтиняването. Кравето сирене се продава с 1,19% по-евтино, като цената му достига 5,97 евро за килограм. Кашкавалът тип „Витоша“ понижава стойността си с 2,75% до 9,18 евро за килограм.

Кравето масло в разфасовка от 125 грама поевтинява с 3,06% до 1,33 евро за пакетче.

Лек спад от 0,50% се отчита и при прясното мляко, което се търгува по 1,20 евро за литър.

Изключение прави киселото мляко с масленост 3% и повече, чиято цена се повишава с 1,35% до 0,75 евро за кофичка от 400 грама.

Замразеното пилешко месо остава почти без промяна, като поевтинява с 0,06% до 3,54 евро за килограм. Яйцата размер М обаче поскъпват с 3,09% до 0,20 евро за брой.

Захарта, брашното и олиото също поевтиняват

При основните хранителни продукти се наблюдава спад в цените на няколко широко използвани стоки.

Най-голямо намаление има при зрелия фасул – с 4,58% до 2,00 евро за килограм. Захарта поевтинява с 3,43% до 0,90 евро за килограм, а брашното тип 500 – с 2,82% до 0,62 евро.

По-ниска е и цената на олиото, което отчита спад от 2,05% до 1,72 евро за литър.

Същевременно оризът поскъпва с 0,61% до 1,65 евро за килограм, а лещата – с 1,42% до 2,00 евро.

Още по темата

Плодове и зеленчуци поскъпват, а търсенето на борсите се свива

Плодове и зеленчуци поскъпват, а търсенето на борсите се свива

Акцията по границите за нелегален внос на плодове и зеленчуци продължава

Акцията по границите за нелегален внос на плодове и зеленчуци продължава

Производители алармират: Очаква се поскъпване на плодовете и зеленчуците

Производители алармират: Очаква се поскъпване на плодовете и зеленчуците

Почти всички плодове и зеленчуци поевтиняват тази седмица, доматите поскъпват с над 15%

Почти всички плодове и зеленчуци поевтиняват тази седмица, доматите поскъпват с над 15%

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Тръмп премахва част от митата върху канадски стоки дни преди изборите в САЩ

Тръмп премахва част от митата върху канадски стоки дни преди изборите в САЩ

Три танкера с руски дизел пътуват към Северна Америка

Три танкера с руски дизел пътуват към Северна Америка

"Булгаргаз" покани спешно Васил Терзиев на среща

"Булгаргаз" покани спешно Васил Терзиев на среща

Над 180 000 работни места са съкратени заради изкуствения интелект по света през 2026 г.

Над 180 000 работни места са съкратени заради изкуствения интелект по света през 2026 г.

Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел

Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел

Водещи

"Никога няма да видиш внуците си": Меган Маркъл скъса окончателно с баща си

"Никога няма да видиш внуците си": Меган Маркъл скъса окончателно с баща си

  • Преди 4 минути
ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града

ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града

Проф. Кантарджиев: „Не мога да уважавам хора, които пет пари не дават за живота и за здравето на народа си“

Проф. Кантарджиев: „Не мога да уважавам хора, които пет пари не дават за живота и за здравето на народа си“

  • Преди 10 минути
Маркет Линкс: Само 0,5% избирателна активност към 8:30 часа

Маркет Линкс: Само 0,5% избирателна активност към 8:30 часа

Първан Симеонов: Не вярвайте на класациите, които се появяват в изборния ден

Първан Симеонов: Не вярвайте на класациите, които се появяват в изборния ден

  • Преди 20 минути
Британски и френски парашутисти тренираха отбраната на НАТО в Германия

Британски и френски парашутисти тренираха отбраната на НАТО в Германия

  • Преди 23 минути
Всички 78 секции в Турция отвориха нормално

Всички 78 секции в Турция отвориха нормално

  • Преди 30 минути
Продължава разследването на убийството на Слави Бинев

Продължава разследването на убийството на Слави Бинев

  • Преди 31 минути
Педиатър предупреждава за напитка, все по-популярна сред децата и тийнейджърите

Педиатър предупреждава за напитка, все по-популярна сред децата и тийнейджърите

  • Преди 32 минути
Дълги опашки пред избирателни секции в Белград

Дълги опашки пред избирателни секции в Белград

  • Преди 40 минути
20-годишен шофьор е загинал във Врачанско след катастрофа

20-годишен шофьор е загинал във Врачанско след катастрофа

Ивайло Мирчев гласува: Президентът не трябва да е придатък на изпълнителната власт

Ивайло Мирчев гласува: Президентът не трябва да е придатък на изпълнителната власт

  • Преди 43 минути
Ирански медии съобщават за нов удар с дронове в Иракски Кюрдистан

Ирански медии съобщават за нов удар с дронове в Иракски Кюрдистан

  • Преди 49 минути
Ивелин Михайлов гласува във Варненско: Хората трябва сами да определят съдбата си

Ивелин Михайлов гласува във Варненско: Хората трябва сами да определят съдбата си

  • Преди 51 минути
Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България

Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България