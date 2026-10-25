Зеленчуците поскъпват, основни храни поевтиняват

Поскъпване на повечето зеленчуци и понижение в цените на редица основни хранителни продукти отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) през изминалата седмица. Най-сериозно увеличение има при тиквичките и доматите, докато захарта, фасулът и някои млечни продукти поевтиняват.

Индексът на тържищните цени, който проследява движението на цените на хранителните стоки на едро в страната, се повишава с 0,21% до 2,360 пункта. Седмица по-рано стойността му е била 2,355 пункта. За база при изчисляването на показателя се използва равнището от 2005 година.

Тиквичките и доматите с най-голямо поскъпване

Най-осезаемо увеличение сред зеленчуците е регистрирано при тиквичките. Цената им скача с 18,36% до 1,07 евро за килограм.

Доматите също отбелязват значителен ръст – с 10,24% до 0,59 евро за килограм. Червеният пипер поскъпва със 7,26% до 1,33 евро, а краставиците – с 4,59% до 1,55 евро за килограм.

По-високи са и цените на картофите – с 2,65% до 0,62 евро, зелето – с 2,11% до 0,58 евро, и морковите – с 1,91% до 0,64 евро за килограм.

На този фон зеленият пипер поевтинява с 1,79% до 1,55 евро за килограм, а зелената салата – с 3,09% до 0,69 евро за брой.

Ябълките и гроздето нагоре, бананите поевтиняват

При плодовете се запазва тенденцията към поскъпване на ябълките. През седмицата те добавят нови 1,60% към цената си и достигат 1,14 евро за килограм.

Гроздето също отбелязва леко увеличение от 0,63% до 1,27 евро за килограм.

В същото време бананите поевтиняват с 5,66% до 1,40 евро за килограм, а лимоните – с 0,78% до 1,53 евро.

Сиренето, кашкавалът и маслото с по-ниски цени

При млечните продукти преобладава поевтиняването. Кравето сирене се продава с 1,19% по-евтино, като цената му достига 5,97 евро за килограм. Кашкавалът тип „Витоша“ понижава стойността си с 2,75% до 9,18 евро за килограм.

Кравето масло в разфасовка от 125 грама поевтинява с 3,06% до 1,33 евро за пакетче.

Лек спад от 0,50% се отчита и при прясното мляко, което се търгува по 1,20 евро за литър.

Изключение прави киселото мляко с масленост 3% и повече, чиято цена се повишава с 1,35% до 0,75 евро за кофичка от 400 грама.

Замразеното пилешко месо остава почти без промяна, като поевтинява с 0,06% до 3,54 евро за килограм. Яйцата размер М обаче поскъпват с 3,09% до 0,20 евро за брой.

Захарта, брашното и олиото също поевтиняват

При основните хранителни продукти се наблюдава спад в цените на няколко широко използвани стоки.

Най-голямо намаление има при зрелия фасул – с 4,58% до 2,00 евро за килограм. Захарта поевтинява с 3,43% до 0,90 евро за килограм, а брашното тип 500 – с 2,82% до 0,62 евро.

По-ниска е и цената на олиото, което отчита спад от 2,05% до 1,72 евро за литър.

Същевременно оризът поскъпва с 0,61% до 1,65 евро за килограм, а лещата – с 1,42% до 2,00 евро.