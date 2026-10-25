В Добрич изборният ден е открит без проблеми, 170 746 души имат право на глас

Общо 170 746 души имат право да гласуват в област Добрич. Изборният ден е открит без проблеми, каза за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Добрич Валя Кондова.

В областта са разкрити 349 избирателни секции, включително две подвижни секционни избирателни комисии – по една в общините Добрич и Добричка, съобщиха от Областната администрация в Добрич.

Машинно гласуване ще има в 218 секции, като за целта са осигурени общо 295 машини.

Най-много избиратели има в община Добрич – 78 886 души. В община Добричка право на глас имат 20 878 души, в Балчик – 17 343, в Тервел – 20 832, в Генерал Тошево – 12 132, в Каварна – 12 084, в Крушари – 5049, а в Шабла – 3542 души.

Общо 493 служители от полицията са ангажирани с охраната на изборните помещения.