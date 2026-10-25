Днес избираме седмия президент на България

На 25 октомври българите избираме пряко своя седми президент. Изборният ден започва в 7:00 и приключва в 20:00 часа, но на места може да бъде удължен до 21:00 часа, ако пред секцията има негласували избиратели. Извън страната изборният ден започва и завършва в същите часове, но в местното време.

Членовете на СИК са длъжни да отворят секцията при наличие на нужния кворум преди началото на изборния ден. Те трябва да следят за правилното протичане на гласуването, да поставят задължително печат върху контролните разписки от машинното гласуване. Вечерта предават изборните книжа и протоколи в Районната избирателна комисия.

Над 15 000 полицаи са ангажирани с охраната на изборите.

Право на глас имат 6 590 000 души. За пръв път се очаква до урните да пристъпят 46 001 души. В 9373 секции в България ще се гласува с машина. В 2249 от тези секции има две машини. В секциите с една машина ще бъдат доставени две ролки, а в тези с две машини – пет.

Извън територията на страната има 613 избирателни секции. В 242 се гласува с машини, а в 24 от тях ще има две устройства.

Не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен ЦИК ще обяви резултатите от вота. Ако никой от кандидатите в изборите не е избран, то тогава ЦИК насрочва втори тур за 1 ноември, като на него ще се явят двете кандидат-президентски двойки, които са получили най-голяма подкрепа.

Къде да гласуваме:

По постоянен адрес: Гласувате в секцията по вашия постоянен адрес, вписана във избирателните списъци.

По настоящ адрес: Ако сте се регистрирали предварительно до 10 октомври 2026 г., можете да гласувате по вашия настоящ адрес. Може да проверите секцията си на сайта на ГД „ГРАО“.

Ако сте в чужбина : На сайта на МВнР са обявени местата на разкритите извън страната избирателни секции .

Как се гласува

При влизане в избирателната секция представяме документ за самоличност - валидна лична карта или паспорт пред секционната избирателна комисия (СИК).

В секциите, в които има машина, избирателят няма да избира между машина и хартиена бюлетина — по новите правила там се гласува с машина. Машината отпечатва контролна разписка, която се пуска в отделна кутия. С последните решения ЦИК реши да се слага печат върху контролните разписки от машинния вот.

Ако машината се повреди, е нужно решение на РИК, за да продължи гласуването с хартиени бюлетини.

В секциите, където няма машина или тя случайно не работи и вече има решение на РИК изборът да продължи с гласуване с хартиена бюлетина, гласоподавателят избира кандидатска двойка, като отбелязва своя избор със знак „X“ или „V“ с химикал, пишещ само със син цвят, в квадратчето с номера на предпочитаната от вас двойка. След това бюлетината се сгъва според указанията и изчаквате член на СИК да постави печат върху нея, преди да я пуснете в урната.

Хартиена бюлетина ще се използва в:

секции в България с под 300 избиратели;

секции с подвижна избирателна кутия;

секции в болници, домове за възрастни хора и други специализирани институции;

секции на плавателни съдове под български флаг;

секции в чужбина, за които са подадени под 300 заявления или на последните избори са гласували под 300 души.

Сънародниците ни с увредено зрение ще трябва да гласуват с придружител. Придружителят не трябва да бъде член на СИК или кандидат за президент или вицепрезидент. Има ограничения колко избиратели може да съпровожда един придружител - само двама души с нарушено зрение.

Какво е забранено в деня на изборите

На 25 октомври има временни ограничения на движението. От 8:00 ч. в изборния ден ще бъде забранено паркирането и престоят на автомобили по двете платна на алеята, свързваща ул. "Атанас Узунов" с ул. "Манастирска", от северната и източната страна на зала "Арена 8888 София". Ограничението обхваща и прилежащите паркинги на залата.

От 20:00 ч. на 25 октомври се въвежда и забрана за престой и паркиране по двете платна на бул. "Асен Йорданов" в участъка от пл. "Площад на авиацията" до бул. "Шипченски проход". Ограничението важи до приключване на транспортирането на изборните материали. Пропускат се само автомобилите, които превозват членове на секционните и районните избирателни комисии.

Забрана за алкохол:

На някои места като Пловдив, Варна, Враца, Сливен, Стара Загора, Видин, Смолян, Годеч, Дупница, Кочериново в деня на изборите е забранена продажбата и консумацията на алкохол и спиртни напитки на територията на общината. Забранени са и масовите прояви там.

В София, Бургас, Благоевград, Русе, Велико Търново, Монтана е разрешена употребата на алкохол, ограничението е само за изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии.

В изборния ден е забранена агитацията.