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От ЦИК показват как ще се гласува с машина на изборите на 25 октомври

От ЦИК показват как ще се гласува с машина на изборите на 25 октомври

Машини ще бъдат използвани в избирателните секции с повече от 300 гласоподаватели, а там, където броят им надхвърля 780 души, ще бъдат осигурени по две устройства

Говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова представи в ефира на bTV процедурата за машинно гласуване на предстоящите избори на 25 октомври.

Машини ще бъдат използвани в избирателните секции с повече от 300 гласоподаватели, а там, където броят им надхвърля 780 души, ще бъдат осигурени по две устройства.

Как протича машинното гласуване?

След като постави картата в устройството, избирателят трябва да посочи предпочитания от него кандидат. Преди окончателното потвърждение той има възможност да прегледа вота си и при необходимост да направи една корекция.

След приключване на процедурата машината отпечатва контролна разписка, която гласоподавателят трябва да сгъне и пусне в предназначената за целта урна.

От ЦИК подчертават, че разписката няма статут на бюлетина и не се подпечатва. Резултатите се отчитат електронно от машината, докато хартиените разписки подлежат на отделна проверка и описване.

Преди отварянето на избирателните секции всяко устройство ще отпечата нулев отчет, удостоверяващ, че в паметта му няма регистрирани гласове.

От комисията уверяват, че машините са преминали профилактика и са взети допълнителни мерки за предотвратяване на технически неизправности, включително проблеми с принтерите.

От ЦИК призовават гражданите внимателно да проверяват контролната разписка, преди да я пуснат в урната, за да се уверят, че тя отразява правилно направения избор.

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