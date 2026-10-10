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ЦИК: Машините за гласуване нямат интернет и не могат да бъдат манипулирани отвън

ЦИК: Машините за гласуване нямат интернет и не могат да бъдат манипулирани отвън
БТА

Стоянка Балова обясни как избирателите могат да проверят хешкода на машинните разписки и припомни, че гласуването може да се упражни и чрез приложението „Избори 360°“

Машините за гласуване не са свързани с интернет, което изключва възможността за външна намеса в изборния резултат по този начин. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова в ефира на Българската национална телевизия.

По думите ѝ върху всяка машинна разписка ще бъде отпечатан хешкод, който ще бъде генериран през следващата седмица и публикуван публично. Кодът е от 30 цифри и ще служи за проверка на софтуера, използван от устройствата.

Балова обясни, че избирателите могат да запомнят първите и последните четири цифри от кода и да ги сравнят с обявената информация. Така ще могат да проверят дали машината използва сертифицирания софтуер.

По-рано тази седмица представители на ЦИК проведоха демонстрации в столичното метро, за да покажат на гражданите как се гласува с машина. Според Балова все още има хора, които не са запознати с начина на гласуване, а някои от присъстващите са се включили специално, за да изпробват устройствата.

По време на демонстрациите са постъпили и запитвания за организиране на допълнителни разяснителни инициативи.

Говорителят на ЦИК припомни, че гражданите могат да упражнят гласуването си и чрез мобилното приложение „Избори 360°“.

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