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Мирчев: Свидетел е разпознал руски дрон при атаката срещу кораби в Черно море

Мирчев: Свидетел е разпознал руски дрон при атаката срещу кораби в Черно море
БТА

Депутатът от ДБ разясни, че на КСНС е станало ясно, че два кораба са ударени и за два часа единият е потопен

"Ние от „Демократична България“ се подготвихме по отношение на този Консултативен съвет за национална сигурност и имахме седем конкретни точки, които предложихме на останалите участници. Проблем се оказаха две точки. Едната е нотата, която ние искахме България да изпрати до Русия, с ясно искане и ангажимент Русия да каже, че оттук нататък няма да има никакви действия и нападания в изключителната икономическа зона на нашата страна".

Това каза Ивайло Мирчев от ДБ пред НОВА ТВ във връзка с двата кораба, които бяха ударени от дронове в Черно море. Той обясни, че това е зърнен коридор, който е бил договорен през юли 2022 г. и се използва от Украйна, България и Румъния.

„Украйна не е оперирала от началото на войната в този коридор просто защото там няма интересни товари, няма интересни цели. Русия опитва да спре корабоплаването там и единствената страна, която има интерес това нещо да се случи, е Русия. Това е много добре обосновано логическо предположение“.

Мирчев уточни, че на КСНС е станало ясно, че два кораба са ударени и за два часа единият е потопен. Единият кораб е ударен два пъти - от морски и от въздушен дрон.

„Как си представяте в открито море чак такава случайност - да бъде прихванат и морски, и въздушен дрон. Има свидетел, който казва, че става дума за руски дрон, който е разпознал. Свидетел, който е бил в района“.

Той обясни, че тази година имаме много сериозна реколта от зърно, която трябва да изнесем, а затрудняването на корабоплаването ще попречи. Освен това, по думите му, и застраховките ще скочат драстично.

„Утре те могат да решат да ударят български кораб. И тогава какво правим? Откъде изнасяме ние нашите стоки? Ние нямаме подготвена логистика да ги изнесем на друго място“.

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