Полша очаква допълнителна помощ от съюзниците в НАТО за укрепване на сигурността по източната си граница, след като три предполагаеми руски ракети и дронове навлязоха в полското въздушно пространство в петък. Това заяви министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, докато властите във Варшава предупредиха за масирана руска дезинформационна кампания около предполагаема атака с дронове срещу Калининград.

Кошиняк-Камиш посочи, че Варшава разчита на съществена подкрепа от Алианса, като конкретните предложения ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на Северноатлантическия съвет в понеделник.

„В близко бъдеще ще получим силна подкрепа от съюзниците в НАТО за засилване на защитата на нашата източна граница“, написа министърът в социалната мрежа Екс. Той уточни, че вече е обсъдил оперативните детайли с върховния главнокомандващ на обединените въоръжени сили на НАТО в Европа ген. Алексус Гринкевич и благодари на генералния секретар на Алианса Марк Рюте за ангажираността му.

Изявлението дойде след съобщения, че три руски обекта – за които се смята, че са две ракети и реактивен дрон – са навлезли във въздушното пространство на Полша по време на руските удари срещу Украйна в петък. По данни на полските власти обектите са паднали в югоизточната част на страната, което е предизвикало разследване за техния произход и обстоятелствата около инцидентите.

Кошиняк-Камиш определи нахлуванията като провокация, целяща да подкопае единството на Запада. По време на посещение във Варшава в събота Марк Рюте потвърди твърдия ангажимент на НАТО да защитава полската територия. Към момента Москва не е коментирала обвиненията за нарушаване на въздушното пространство.