Карл-Хайнц Румениге допусна възможността Байерн Мюнхен да се раздели с Джамал Мусиала през следващата година. Членът на Надзорния съвет заяви пред ДПА, че клубът трябва да прецени как здравословните проблеми на футболиста се отразяват на спортните му планове и на бюджета.

“Той има проблеми, свързани със здравето. Всички знаят, че има и договор за много пари. Като клуб ние сме длъжни да мислим върху тази ситуация”, каза Румениге.

Мусиала пропусна половината от миналия сезон заради тежка травма, а след завръщането си получи нова контузия. По време на предсезонната подготовка плеймейкърът припадна два пъти, след което му беше установено неврологично заболяване.

“Изходящ трансфер не е немислим. Имаме съмнения дали можем да го върнем на предишното му ниво”, заяви Румениге.

Той добави, че при сегашните обстоятелства му е трудно да си представи друг клуб да предприеме стъпки за привличането на Мусиала.