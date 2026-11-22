Румениге допусна, че Джамал Мусиала може да напусне Байерн
Членът на Надзорния съвет постави въпроса за бъдещето на плеймейкъра заради здравословните му проблеми и финансовите последици за клуба
Карл-Хайнц Румениге допусна възможността Байерн Мюнхен да се раздели с Джамал Мусиала през следващата година. Членът на Надзорния съвет заяви пред ДПА, че клубът трябва да прецени как здравословните проблеми на футболиста се отразяват на спортните му планове и на бюджета.
“Той има проблеми, свързани със здравето. Всички знаят, че има и договор за много пари. Като клуб ние сме длъжни да мислим върху тази ситуация”, каза Румениге.
Мусиала пропусна половината от миналия сезон заради тежка травма, а след завръщането си получи нова контузия. По време на предсезонната подготовка плеймейкърът припадна два пъти, след което му беше установено неврологично заболяване.
“Изходящ трансфер не е немислим. Имаме съмнения дали можем да го върнем на предишното му ниво”, заяви Румениге.
Той добави, че при сегашните обстоятелства му е трудно да си представи друг клуб да предприеме стъпки за привличането на Мусиала.