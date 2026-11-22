Елизара Янева триумфира на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава, Словакия, с награден фонд 60 000 долара. Поставената под номер 1 българка се наложи над британката Мика Стойсавлевич за час и 44 минути и спечели най-значимия си трофей досега.

Янева изоставаше с 3:5 в първия сет, но върна пробива и изравни за 5:5. Частта стигна до тайбрек, в който първата ракета на България спечели шест поредни точки от 1:1 до 7:1.

Вторият сет започна с четири поредни пробива. След 2:2 Янева спечели три последователни гейма и поведе с 5:2. Стойсавлевич върна единия пробив, но българката отново спечели подаването на съперничката си и приключи финала при първия си мачбол.

Титлата донесе на Янева 75 точки за световната ранглиста. При следващото обновяване на класацията на УТА тя ще се изкачи от 142-ро на 134-о място с 577 точки. Българката започна годината като номер 365 и с новото си върхово класиране ще отбележи напредък от 231 позиции от началото на сезона.