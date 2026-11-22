Пътният маршрут от Тетово до Охрид, който е част от стратегическия Коридор 8, трябва да бъде завършен до 2029 г. Това заяви премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски при представянето на интегрираната гранична система "One Stop Shop" на граничния пункт "Кяфасан", предаде МИА.

По думите му изграждането на автомагистралните участъци в западната част на страната се е ускорило значително през последните две години и половина.

Мицкоски посочи, че строителството на отсечките Тетово-Гостивар и Гостивар-Букойчани върви по график. Започнало е и изграждането на участъка Букойчани-Кичево, който ще осигури връзка с автомагистралата Кичево-Охрид.

Премиерът съобщи, че автомагистралата между Кичево и Охрид се очаква да бъде пусната в експлоатация през второто тримесечие на 2027 г.

По-сложна остава ситуацията с продължаването на трасето към граничния пункт "Кяфасан" на границата с Албания.

Според Мицкоски при селището Требенища е предвиден пътен възел, от който автомагистралата да продължи към границата. За този участък обаче ще трябва да се потърси алтернативно техническо решение заради ограниченията, свързани със защитената от ЮНЕСКО територия около Охрид.

Коридор 8 е стратегически транспортен проект, който свързва Адриатическо и Черно море през Албания, Република Северна Македония и България. Той включва както автомобилни, така и железопътни връзки и е част от Трансевропейската транспортна мрежа.

Сред основните незавършени участъци остава железопътната връзка между България и Северна Македония. През ноември 2025 г. двете държави подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел, а на българска територия предстои изграждането на 2,4 километра железопътна линия от Гюешево до границата.

Освен за икономическата свързаност Коридор 8 има важно значение и за сигурността в региона. България, Италия, Албания и Република Северна Македония се договориха да развиват транспортното направление и като коридор за военна мобилност.