Мотористи от цялата страна се включиха в шествие срещу домашното насилие в София под надслов "Домът е обич, не страх!". Инициативата е организирана от омбудсмана Велислава Делчева съвместно с представители на мотоклубове и организации за превенция на насилието.

Участниците облякоха оранжеви сигнални жилетки с надпис "Не бий, обичай!". Оранжевото е символичният цвят на международната кампания срещу насилието, а посланието на шествието беше, че истинската сила се изразява в уважението и защитата на по-слабите, а не в агресията.

Шествието започна в 11:00 часа от сградата на институцията на омбудсмана и завърши в градинката пред историческата сграда на Народното събрание.

В инициативата участваха представители на институцията на обществения защитник, мотоклубове, Зонта клуб "Св. София" и неправителствени организации, работещи за предотвратяване на насилието.

В края на шествието бяха раздадени цветя като символ на съпричастност към пострадалите от домашно насилие.

Преди началото на събитието Велислава Делчева заяви, че борбата срещу агресията трябва да бъде обща кауза на обществото, а не единствено отговорност на институциите.

Омбудсманът призова гражданите да не проявяват търпимост към домашното насилие и да не остават безучастни, когато станат свидетели на подобни случаи.

Тя подчерта необходимостта от законодателни промени, по-ефективна превенция и политики за ресоциализация на извършителите.

Шествието е посветено на Международния ден за елиминиране на насилието над жени, който се отбелязва ежегодно на 25 ноември.